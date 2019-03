Les rues de Sept-Îles meurtries par le redoux

En cette période printanière où la température peut passer de glaciale à beaucoup plus douce rapidement, la Ville de Sept-Îles admet que les nids-de-poule se forment plus vite qu’ils ne peuvent être réparés.

Les employés municipaux, qui travaillent ardemment à leur remplissage, n'arrivent pas toujours à suffire à la tâche.

Les ouvriers de la municipalité s'affairent à combler les nids-de-poule. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

Sachez que tous les jours nous réparons plusieurs nids-de-poule, mais malheureusement il en sort [d'autres] , explique Patrick Gwilliam le directeur général de la Ville de Sept-Îles.

Là, mercredi, jeudi et vendredi, ils annoncent du temps doux. On a eu un temps très froid là. On s'attend à ce qu'il y ait une autre éclosion de nids-de-poule un peu partout en ville malheureusement. Ce sont des conditions propices à créer ça , admet M. Gwilliam.

Les variations de température printanières font la vie dure aux rues de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

Cette situation force l’installation de cônes orange, qui peuvent entraver la circulation, mais qui sont nécessaires pour prévenir les automobilistes des irrégularités qui peuvent endommager leurs véhicules.

Avec les prévisions météo des prochains jours, la situation risque de perdurer.