Voitures électriques et réalité virtuelle : un vent de changement souffle sur l’industrie automobile de Windsor

Le laboratoire CHARGE (Centre for Hybrid Automotive Research and Green Energy) de l’Université de Windsor se spécialise dans la création de moteurs électriques à la fois plus efficaces, économiques et durables.

Ce laboratoire s'associe avec quelques grands noms de l’industrie automobile, tels Ford, Magna et D&V Electronics.

Il existe des millions de véhicules conventionnels et un jour nous les remplacerons par des véhicules électriques. Narayan Kar, professeur à l'Université de Windsor et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en systèmes de transport électrifiés

Selon lui, le laboratoire CHARGE, qui compte une trentaine de chercheurs, est l'un des meilleurs en Amérique du Nord lorsqu'il s'agit de tester le développement de moteurs électriques.

L'industrie trouvera nos connaissances utiles et les transformera en quelque chose de tangible qui peut profiter à la société , ajoute M. Kar.

L’ancien étudiant et chercheur, Philip Korta, est du même avis.

Nous avons l'occasion d'interagir avec de vrais ingénieurs et de faire du vrai travail. Philip Korta, chercheur

Celui-ci fait partie des 90 % de diplômés de sa cohorte à avoir décroché un emploi après avoir gradué. Pendant ses études à la maîtrise lors desquelles il s'est spécialisé dans les véhicules électriques, M. Korta s'est fait offrir un emploi chez Magna International avant même d'avoir obtenu son diplôme.

La réalité virtuelle au service de l'industrie automobile

Windsor deviendra bientôt l’hôte d’un laboratoire d'essai en réalité virtuelle. Les fabricants pourront ainsi tester leurs véhicules autonomes dans un environnement de réalité virtuelle.

Avant que de nouvelles voitures prennent la route, certaines entreprises peuvent les mettre à l'essai pendant un million d'heures.

C’est logique de faire des tests dans un environnement virtuel, tant sur le plan économique, que sur les plans de l'efficacité et de la technologie , soutient Stephen MacKenzie, président-directeur général de la Société de développement économique de Windsor-Essex.

M. MacKenzie indique que ces essais virtuels pourront permettre aux entreprises de réaliser des économies et d'utiliser moins de ressources.

Avec les informations de CBC