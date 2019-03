La première astronaute canadienne incite les femmes à se tourner vers les sciences

Roberta Bondar, la première astronaute du Canada et la première neurologiste du monde à avoir pratiqué son art dans l'espace, veut encourager les femmes et les autres groupes sous-représentés à étudier et à travailler dans le domaine des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM). Elle prendra la parole ce soir, à 19 heures, au Convocation Hall de l'Université de la Saskatchewan, à Saskatoon.