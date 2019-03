Maxi déploie son appli pour acheter des produits presque périmés

Le programme testé par la bannière Maxi depuis un mois est maintenant disponible dans ses supermarchés partout au Québec, de même que dans plusieurs Provigo.

Le Maxi de Jonquière a fait partie des premiers établissements de la chaîne à participer au programme.

Depuis quelques semaines, des aliments dont la date de péremption approche ou qui sont en surplus d'inventaire peuvent se retrouver sur l’application mobile Flash Food.

On fait trois tournées de fraîcheur par jour : le matin, l'après-midi et le soir. C’est à ces moments-là, lors du tri, qu'on met les aliments dans le Flash Food. Généralement c'est du 50 %, mais c'est nous, les marchands, qui décidons quel pourcentage on veut mettre.

Une dizaine de clients par jour profitent de ces aubaines depuis le mois de février. Un simple clic leur évite des déplacements.

Avant d’être lancé à l’échelle provinciale, le programme a été testé dans dix supermarchés québécois.

C'est dans la philosophie, dans la mission de l'entreprise de réduire le gaspillage le plus possible. L’empreinte écologique est très importante pour notre bannière. Ce sont des produits qui sont encore consommables , note Patrick Gaudreault.

Cliente chez Maxi, Mélanie Guilbault a réalisé des économies considérables grâce au programme de lutte au gaspillage mis en place par Maxi.

Pour la viande, je sauve la moitié. Donc si j'achète pour 30 $, normalement ça me coûterait 60 $. Ça vaut vraiment la peine. Je congèle, donc même si elle n'est plus bonne dans trois jours, ça ne change absolument rien , fait valoir Mélanie Guilbault.

La cliente croit que ce type d’initiative permet de donner l’exemple aux générations futures.

C'est ce que j'enseigne à mes enfants aussi. On a des petites habitudes chez nous et on essaie de faire attention. Ça commence par de petites choses comme ça. Je trouve ça génial. Ça me fait connaître des aliments que normalement je n’achèterais pas.

Mélanie Guilbault, cliente