L'Abitibi-Ouest se dote de son club de soccer

Le président du club, Patrick Loiseau, travaille sur le lancement de ce projet depuis l'été 2018. Il s'agit du cinquième club fédéré présent dans la région, après ceux de Val-d'Or, Amos, Rouyn-Noranda et Ville-Marie.

Le soccer fédéré n'était plus présent depuis une dizaine d'années sur le territoire de La Sarre. Il y avait bien les Lions de Macamic, mais le club avait énormément souffert du déménagement de celui qui le portait à bout de bras, il y a environ deux ans.

Rassembler les municipalités

L'objectif est de rassembler tous les joueurs de l'Abitibi-Ouest.

Le club permettra aussi à tous les enfants de faire partie d'une équipe, même si leur village ne compte que quelques joueurs.

On veut surtout regrouper tout le monde. Avant, La Sarre, Palmarolle et Macamic faisaient leurs petites affaires, mais on veut regrouper tout le monde pour pouvoir faire des équipes équilibrées, faire des formations aux joueurs et aux entraîneurs et on veut aussi la mise sur pied du calendrier. Ça va beaucoup nous aider en créant le club , mentionne le président, Patrick Loiseau.

Il ajoute aussi que du perfectionnement sera offert aux parents qui sont bénévoles.

Inscriptions ouvertes

L'inscription est présentement ouverte pour les catégories U4 à U16. Une saison locale est prévue et des tournois intrarégionaux devraient aussi faire partie du calendrier.

Soccer Abitibi-Témiscamingue (SAT) se réjouit de la venue de ce cinquième club dans la région. Non seulement c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi une bonne chose que le club soit bien intégré à SAT, mais aussi à Soccer Québec, car la fédération nous a supportés dans la mise en place du club. Il y a environ 250 clubs de soccer au Québec et le club de La Sarre en fait partie , commente le président de SAT, Philippe Maschinot.