Les parents d'une élève athée dans une école catholique à la recherche d'accommodements

Marathon est un village de 3000 habitants sur la rive nord du lac Supérieur. On y compte 300 francophones au dernier recensement, mais seulement une école primaire francophone : l’école Val-des-Bois, du Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales.

Sarah, la fille de Derek St-Pierre et Stevie Mason, y est entrée en maternelle en septembre. Elle est encore trop jeune pour saisir tout ce qui se passe, mais elle se pose des questions lorsqu’elle est séparée de ses camarades pendant la lecture de textes religieux.

Le village de Marathon ne compte que trois écoles primaires, dont une seule francophone. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Ce sont des concessions accordées par le conseil catholique pour respecter les croyances des St-Pierre, qui sont athées. Sarah peut également aller au bureau de la directrice lors des activités religieuses en classe, mais ses parents ont finalement choisi de la laisser y assister pour ne pas l’ostraciser.

Les heures qu’on passe à enseigner la religion ou à participer à des activités religieuses, pour moi, c’est des pertes pédagogiques. On pourrait enseigner la numératie, de la littératie, on pourrait faire de la construction identitaire... Derek St-Pierre, père

Lorsque vient le temps de la messe à l’église, personne n’est disponible pour surveiller Sarah.

C’est une attente que notre personnel participe aux cérémonies religieuses à l'église, [...] autant pour développer cette appartenance à la communauté catholique pour les membres du personnel que pour servir de bons modèles pour nos élèves. Mireille Major-Levesque, surintendante de l’éducation au Conseil catholique de district catholique des Aurores boréales

Mireille Major-Levesque est la surintendante de l'éducation du Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Les parents peuvent toutefois retirer leur enfant de l’école pendant les messes, dit la surintendante. Mais cette réponse a déplu à Derek et Stevie, selon qui leur enfant mérite de ne pas perdre des minutes d’éducation pendant une cérémonie religieuse.

D’aller chercher notre enfant pendant les cérémonies religieuses, ça demande des heures de congés de notre travail, qu’on s’absente, qu’on supervise notre enfant ou qu’on paie une gardienne pendant ces heures d’absence de l’école, et qu’ensuite on la ramène, dit Derek St-Pierre. Je ne sais pas qui a une job qui leur permet de faire ça.

Recours judiciaires

Découragés, les St-Pierre se sont tournés vers le Commissariat aux services en français de l’Ontario et l’ombudsman de l’Ontario, mais leur cas ne relève pas de la juridiction de ces organismes.

Rien n’oblige le conseil catholique à fournir des accommodements à Sarah, selon un avocat spécialisé en droit linguistique.

La loi sur l’éducation en Ontario exige que les écoles catholiques secondaires accommodent les étudiants qui voudraient [...] être exemptés de critères ou contenus catholiques. Par contre, la loi sur l’éducation ne prévoit pas le même régime d’exception au niveau primaire. Mark Power, avocat

Mark Power avocat chez Juristes Power. Photo : Radio-Canada

L'éducation en langue française en Ontario est garantie aux ayants droit par l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, du moment qu’il y a suffisamment de francophones.

Extraits de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés : (3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d'une province : a) s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l'instruction dans la langue de la minorité; b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.

En tout, il y a 44 élèves inscrits à la seule école primaire catholique du village. Cela n’empêche pas le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario d’envisager l’établissement d’une école primaire. Des représentants doivent se rendre à Marathon prochainement pour discuter avec les parents qui leur ont fait demande.

C’est pas nécessairement automatique qu’on ouvre une école. Dans le cas de Marathon, il faudrait aller cogner à la porte du ministère donc c’est pas fait encore. Marc Gauthier, directeur de l’éducation au Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario

Si le conseil public décide d’ouvrir une école primaire à Marathon, le ministère de l’Éducation de l’Ontario doit ensuite accepter de la financer s’il juge qu’il y a suffisamment d’élèves.

Il y a moins de 50 enfants inscrits à l'école primaire Val-des-Bois à Marathon. Photo : Radio-Canada / Simon Charland

On est en train d’apprendre comment le nouveau gouvernement va fonctionner. C’est difficile de savoir si ça va être long, si ça va être facile ou difficile, dit Marc Gauthier. La seule chose qu’on sait, c’est que le gouvernement a réitéré son appui à quatre systèmes d’éducation en Ontario.

D’autres provinces se sont déjà penchées sur la question du nombre d’élèves nécessaire pour constituer une école. En 2004, la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador a jugé que les 19 élèves francophones de L’Anse-au-Clair ne justifiaient pas l’établissement d’une école séparée.

La Province accepte et ne conteste pas qu’il y a des ayants droit en vertu de l’article 23 dans le Sud du Labrador [...] Cependant, c’est la position du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador que le nombre d’enfants identifiés ne justifie pas la disposition d’une école séparée. Chubbs et al. c Terre-Neuve-et-Labrador, [2004] NLSCTD 89, 6 mai 2004.

Le gouvernement terre-neuvien a cependant passé un accord avec le gouvernement du Québec pour assurer l’éducation de ces élèves dans le système québécois, dans le village voisin.

Question de principe

Malgré son épuisement, Derek St-Pierre ne compte pas arrêter de lutter. Son deuxième enfant doit bientôt intégrer lui aussi le système scolaire.

Pour moi, c’est d’atteindre les droits de la personne de l’Ontario de dicter une certaine religion sur un enfant et de ne pas donner le choix d’une éducation laïque. Derek St-Pierre, père

Derek et Stevie ont déposé une plainte auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. Ils savent que le droit à l’éducation catholique est inscrit dans la constitution canadienne, mais c’est pour eux une question de principe.