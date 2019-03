Nouvelle mise à jour du projet O'Brien de Ressources Radisson

16 201 mètres de nouveaux forages seront intégrés à la mise à jour de l'estimation des ressources.

Le secteur de la Zone F, localisé à l'ouest du secteur des ressources courantes du projet O'Brien, sera aussi intégré à la future publication.

Le dernier calcul de ressources date du mois de mai 2018. C'est assez important et bien que nous n'ayons pas encore les réponses, nous sommes assez confiants que les teneurs vont augmenter et on est confiant également que le nombre d'onces d'or contenues dans le gisement va augmenter , fait savoir le président-directeur général de Radisson, Mario Bouchard.

Pour l'instant, l'objectif est de poursuivre le développement du gisement et d'augmenter sa valeur sur les marchés financiers , poursuit-il.

Est-ce qu'il peut y avoir une offre d'achat, nous ne sommes pas rendus là à ce moment et rien de m'indique que ça pourrait arriver , ajoute Mario Bouchard.

Radisson compte sur un puits, l'ancien puits de la mine qui a déjà opéré à cet endroit, mais les prochaines étapes seront de reprendre le forage.