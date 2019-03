Le bilinguisme est-il seulement l’affaire des francophones?

Le président de la Société de l’Acadie au Nouveau-Brunswick ( SANBSociété nationale de l’Acadie au Nouveau-Brunswick ), Robert Melanson, est sans appel : l’état du bilinguisme chez les anglophones de la province est déplorable.

Ce n'est pas normal qu'au Nouveau-Brunswick, il y ait juste à peu près 10, 15 % de la population anglophone qui soit bilingue alors qu'en Angleterre, qui n'est pas bilingue, ils ont 30 % de leur population , compare M. Melanson.

Statistique Canada a publié lundi des données sur l'état du français en Atlantique au cours des 15 dernières années. Les résultats sont tirés des derniers recensements.

C’est très fragile quand on sait que plus de 100 000 Acadiens ont plus de 50 ans.

Robert Melanson, président de la SANB