Justine et Chloé cherchent une garderie

Pour elles, la petite enfance, ça se passe en équipe. Les jumelles n’ont jamais été séparées depuis leur naissance.

Leur trouver des places dans des garderies distinctes n’est pas une option pour leurs parents.

Elles ont toujours été ensemble. On ne les a jamais, jamais, jamais séparées. Déjà là que ça va être un gros changement pour elles, j'aimerais ça qu'elles soient ensemble , affirme leur mère, Valérie Saint-Pierre Rhainds.

Justine, 10 mois. Photo : Radio-Canada / Remi Tremblay

Sauf que trouver deux places, pour deux poupons, au même moment et au même endroit relève presque de l'impossible.

Ce n’est pas tout le monde qui offre des places pour poupons, premièrement. C’est plus de soins etc. [...] Le poupon en théorie, c'est 18 mois et moins. Donc, entre 12 et 18, qu'est-ce qu'on fait? , demande le père des deux fillettes, Pierre-Olivier Vachon.

Les deux bébés sont inscrits au guichet unique, La Place 0-5, qui gère les listes d'attente des services de garde reconnus au Québec.

Les parents n’ont toutefois obtenu aucune nouvelle.

La petite Chloé, 10 mois Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Il est où mon enfant sur la liste?

À l’approche de la fin du congé parental de Valérie, l’attente devient de plus en plus lourde.

Le parent moyen se demande souvent [...] : "Je suis rendu où sur la liste d'attente?" Par rapport à cette Place 0-5 là, il y a beaucoup d'incompréhension. Pierre-Olivier Vachon, père de Justine et Chloé

Pierre-Olivier Vachon se pose plusieurs questions sur le fonctionnement du site web La Place 0-5. Photo : Radio-Canada

La directrice des communications de la Coopérative enfance famille qui gère le site web La Place 0-5 affirme que cela fait partie des récriminations fréquentes des parents.

On aimerait ça pouvoir le donner. C'est normal, c'est comme quand on attend un médecin de famille. On aimerait ça savoir quand est-ce qu'on va avoir une place, c'est quoi nos chances et tout ça. Marie-Eve Dolbec, directrice des communications de la Coopérative enfance famille - La Place 0-5

Ça ne se prévoit pas le mouvement dans un service de garde. Si un enfant déménage de ville ou juste de secteur, l'enfant va peut-être partir dans deux semaines , donne-t-elle comme exemple.

Marie-Eve Dolbec ajoute qu’en raison des différents critères établis par les CPE et les services de garde reconnus, le temps d'attente avant d’obtenir une place est difficile à prévoir.

Par exemple, la plupart des installations priorisent les frères et les soeurs des enfants qui utilisent déjà leurs services.

Certaines autres garderies choisiront de favoriser les élèves qui fréquentent un établissement d’enseignement ou qui ont des conditions particulières comme une allergie alimentaire.

Le site web La Place 0-5 Photo : Source : La Place 0-5

Pénurie de garderies en milieu familial

Les parents de Chloé et Justine ont aussi obtenu la liste des services de garde de milieu familial de leur secteur auprès du CPE BC des lutins.

Encore là, rien de disponible pour deux bébés.

À Saguenay, il se dessine par ailleurs un nouveau phénomène en ce qui concerne les responsables de services de garde en milieu familial.

Depuis deux ans, il part presque deux fois plus de responsables qu'il est possible d'en recruter.

Actuellement, il nous manque 85 services de garde en milieu familial et ce n'est pas parce qu'on ne veut pas les ouvrir, c'est parce qu'il manque de main-d'oeuvre intéressée à ouvrir un service de garde en milieu reconnu. Sandra Dufour, directrice générale CPE BC des lutins

Sandra Dufour affirme travailler d’arrache-pied pour convaincre des candidats d'ouvrir des garderies en milieu familial.

Le processus peut prendre de 3 à 12 mois pour une personne qui souhaite obtenir son accréditation.

Quoi faire alors?

Pour les parents de Justine et Chloé, toutes les options sont sur la table : une place à temps partiel, une nounou, l'aide de la grand-mère etc.

Je ne sais pas ce qu'il va se passer, sérieusement, c'est quelque chose dont on parle tous les jours. Même la nuit, des fois, le hamster tourne beaucoup , concède Valérie qui espère que son souhait soit bientôt exaucé.

Après plusieurs mois à la maison, Valérie Saint-Pierre Rhainds aimerait trouver la garderie qui lui permettra de reprendre ses activités professionnelles. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Comme bien des parents, ils ont aussi publié une annonce sur les réseaux sociaux.

Ils espèrent que quelqu’un verra leur cri du coeur.

Valérie Saint-Pierre-Rainds se demande parfois si elle pourra retourner travailler au mois de mai.