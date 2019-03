Manque d'infirmières dans les blocs opératoires : le CISSS-AT tient à rassurer la population

L'organisation assure que toutes les chirurgies urgentes et semi-urgentes ont lieu comme prévu.

Les chirurgies non urgentes, qu'on appelle électives, peuvent par contre être retardées en raison du manque de personnel infirmier.

Le CISSS-AT réagit ainsi au fait que plusieurs chirurgies ont été retardées à Amos et à Val-d'Or.

La présidente-directrice générale adjointe du CISSS-AT, Caroline Roy, assure que son organisation respecte tout de même toutes les cibles du ministère de la Santé concernant les délais d'attente pour obtenir une chirurgie.