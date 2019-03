La cohabitation entre les taxis et Uber à Ottawa est « une catastrophe », dit l'industrie

Alors que le gouvernement du Québec entend laisser plus de place aux services privés de transport en déréglementant l'industrie du taxi, des chauffeurs de taxi d'Ottawa, sur la rive ontarienne, affirment que la cohabitation avec Uber a été une « catastrophe ».

Uber a d'abord fait une percée sur le marché ottavien en opérant dans l'illégalité. En septembre 2016, un nouveau règlement municipal régularisant les exploitants de transport privé est entré en vigueur à Ottawa.

Pour concurrencer l'arrivée d'Uber dans la capitale fédérale, l'entreprise Coventry Connections — qui regroupe des compagnies comme Blue Line, Capital et West Way — a dû effectuer des changements majeurs.

Le président-directeur général de Coventry, Marc-André Way, dit avoir dû investir des millions de dollars pour développer des applications similaires à celle d'Uber en utilisant la technologie GPS, de même que pour offrir d'autres modes de communication et de paiement aux clients.

Il ajoute que l'arrivée d'Uber a grugé jusqu'à 30 % de son marché. Les propriétaires de plaques de taxi, qui avaient investi jusqu'à 200 000 $ ou 300 000 $, ont vu leurs craintes se réaliser. Les plaques valent maintenant, dans le meilleur des cas, entre 50 000 $ et 60 000 $, aux dires de M. Way.

Said El-Hage, chauffeur de taxi depuis une dizaine d'années, dit devoir maintenant commencer sa journée de travail à 5 h et la terminer à 19 h, en plus de travailler tous les jours, pour avoir un salaire décent.

Said El-Hage est chauffeur de taxi dans la grande région d'Ottawa depuis près de 10 ans. Photo : Radio-Canada

Selon le syndicat Unifor, les membres de son local 1688 gagneraient en moyenne 9,16 $ l’heure, pour un quart de travail de 10 h. C'est sous le salaire minimum de 14 $ l'heure en Ontario.

Nous en souffrons beaucoup. Nous perdons en moyenne près de 40 % de nos revenus quotidiens , affirme le secrétaire du local, Ali Enad.

Nous avons perdu près 560 chauffeurs de taxi [au cours des] deux dernières années. Ali Enad, secrétaire du local 1688 d'Unifor

Des règles du jeu inégales

Si M. Enad chiffre à près de 560 le nombre de chauffeurs de taxi qui ont quitté le métier dans les deux dernières années, la Ville d'Ottawa indique pourtant que le nombre de titulaires de permis est resté sensiblement le même.

En 2017, les Services des règlements municipaux ont délivré 2147 permis de chauffeur de taxi , a écrit l'agente d'information du public Alison Sandor dans un courriel à Radio-Canada. En 2018, 2029 permis de chauffeur de taxi ont été délivrés.

Par ailleurs, les exploitants de transport privé, comme Uber, doivent avoir un permis municipal. Toutefois, leurs chauffeurs n'ont pas besoin d'un permis individuel, contrairement aux chauffeurs de taxi. La Ville d'Ottawa ne sait donc pas exactement combien de chauffeurs travaillent au sein d'entreprises de transport privé.

Les deux entreprises font le même boulot, mais les taxis sont soumis à des exigences et des règles plus sévères. Une réévaluation des règlements est prévue cet été , lance Marc-André Way de Coventry Connections.

Les chauffeurs de taxi souhaitent être soumis aux mêmes règles que celles, moins strictes, qui encadrent les activités des entreprises de transport privé.

Ils espèrent que le recours collectif de 215 millions de dollars qu'ils ont intenté aboutira l'an prochain. La cause sera de retour devant le tribunal en octobre.

Avec les informations de Martin Robert et Stéphane Leclerc