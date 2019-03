Les pompiers surveillent les feux hibernants en Colombie-Britannique

Ce type d’incendie peut avoir lieu lorsque le feu a brûlé sous la terre l’an dernier et a continué de fumer pendant tout l’hiver.

Après les feux de forêt historiques en 2018, ces points chauds pourraient réapparaître avec les températures plus chaudes et plus sèches du printemps.

La plupart des feux hibernants posent un risque dans la zone originelle de l’incendie.

Des pompiers du service de lutte surveillent les régions à risque avec des analyseurs thermiques.

Toute personne qui découvre un incendie ou de la fumée est priée d’avertir les pompiers de la province au 1-800-663-5555 au ou *5555 sur un téléphone mobile.