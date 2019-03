L’accordéon, un instrument populaire chez des jeunes Terre-Neuviens

L'accordéon est un instrument ancré dans les traditions des résidents de la péninsule de Port-au-Port. L'accordéon ici c'est comme le violon au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse , explique l’accordéoniste Bernard Félix. Il n’y a pas beaucoup de familles qui n’ont pas un oncle, un père ou un frère accordéoniste .

Mais la connaissance de cet instrument commençait à se perdre : la plupart des joueurs d’accordéon vieillissaient et peu de jeunes savaient en jouer.

Il y a 12 ans, l’école Sainte-Anne à La Grand’Terre et l’école Notre-Dame-du-Cap à Cap St-George obtiennent le financement pour embaucher un artiste en résidence. L'accordéoniste Bernard Félix a ainsi commencé à enseigner l’accordéon à plus de 80 élèves chaque année.

L'accordéoniste Bernard Félix Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

C’était un des buts du projet, essayer de préserver cette tradition-là , explique Marcella Cormier, directrice de l’école Sainte-Anne à La Grand’Terre. Bernard Félix divise son temps entre les deux écoles et enseigne l’accordéon à chaque élève pendant 10 minutes.

La popularité de l’accordéon ne fait que grandir dans la péninsule de Port-au-Port. Nous avons des finissants qui participent à des spectacles et à des festivals partout dans la province , relate Marcella Cormier.

Le goût de la musique

Les deux écoles francophones de la péninsule de Port-au-Port n’ont pas d’enseignant de musique. On est dans une petite école rurale. À Terre-Neuve-et-Labrador, dans plusieurs écoles rurales, il manque ces ressources humaines explique Marcella Cormier. M. Bernard aide à pallier ce manque tout en donnant aux enfants le goût d’apprendre d’autres instruments.

La jeune Mia Rose Bourgeois durant son cours d'accordéon Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

La jeune Mia Rose Bourgeois joue de l’accordéon depuis quatre ans. Elle pratique assidûment en vue du spectacle du printemps. Ce que j’aime le plus c’est les chansons, et des fois on joue sur l’estrade pour les concerts et c’est vraiment plaisant.

D’autres élèves ont développé une réelle passion pour l’instrument, comme Ashton Dennis, élève de l’école Sainte-Anne en huitième année. Je joue pendant les spectacles, je joue à la maison parfois, j’ai même des leçons privées avec monsieur Bernard , explique-t-il.

Le jeune accordéoniste Ahston Dennis Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Des spectacles avec les élèves sont organisés quelques fois par années. On a des gens de partout qui viennent à nos spectacles , précise Marcella Cormier. Même s'ils n'ont pas de famille à l'école, c'est pour voir les jeunes jouer de l'accordéon. Ça me fait chaud au ''tchoeur'', comme on dit ici .

Transmettre la passion de l'accordéon, pour Bernard Félix, c'est mission accomplie.

La musique c'est quelque chose qui reste dans toi et c'est important. L'accordéon ici c'est dans le coeur de beaucoup du monde, ça tient en vie Bernard Félix

.



.