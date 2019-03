Transport en commun : Montréal mieux traitée que Québec, dénonce la capitale

Le vice-président du comité exécutif de la ville de Québec, Rémy Normand, appuie ses prétentions sur des passages du discours du budget.

Il souligne notamment que le gouvernement du Québec planifie 16 projets de transport en commun, dont 13 sont dans la région de Montréal.

Le discours du budget prévoit également 99 M$ pour l'Autorité régionale de transport métropolitain et 392 millions de dollars pour la construction d'infrastructures connexes au Réseau express métropolitain (REM), comme la construction de terminus ou la décontamination des sols.

« La belle surprise, au travers de ça, le gouvernement a prévu une enveloppe de 600 millions, qui va servir essentiellement à compenser le REM s'il y a des dépassements de coûts. À Québec, c'est nous qui les assumons ces risques », s'indigne Rémy Normand.

Travaux préparatoires

La Ville de Québec va par ailleurs lancer, mercredi, les appels d'offres pour le réaménagement du boulevard Hochelaga. L'objectif est de faciliter la mobilité et la fluidité des déplacements avant de faire les travaux pour le réseau de transport structurant.

Le boulevard Hochelaga va donc passer de quatre à six voies entre l'autoroute Robert-Bourassa et l'avenue de Rochebelle. Des trottoirs et des pistes cyclables seront aussi aménagés de chaque côté du boulevard.

« L'idée, c'est aussi de refaire les infrastructures souterraines. On note actuellement plusieurs éléments de désuétude. Ce sont vraiment des infrastructures en fin de vie et pour lesquelles il n'y a aucune inquiétude à procéder à leur changement », explique Rémy Normand

Au total, la Ville de Québec estime que la capacité globale de circulation sera augmentée de 20 % dans le corridor Laurier/Hochelaga.

Les travaux sont évalués à 65 millions de dollars et devraient débuter en 2020.