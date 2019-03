60 M$ pour brancher les communautés de l’Est-du-Québec

Telus investira une soixantaine de millions de dollars pour brancher 48 communautés éloignées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord.

Cette somme fait partie d’une enveloppe totale de 95 millions annoncée mardi lors d’une conférence de presse à Rimouski.

Selon les représentants de Telus, les communautés de Blanc-Sablon, de Middle Bay, de Pakuashipi, de Rivière-Saint-Paul, de Saint-Augustin et de Vieux Fort auront accès pour la première fois à un service Internet haute vitesse.

D’ailleurs, le déploiement est presque complété en Basse-Côte-Nord, et l’échéancier a même été devancé. Le tout devrait être conclu en 2020.

Nos équipes d’ingénierie sont déjà en cours. Dès que la neige sera fondue, cela facilitera notre travail pour dérouler l’ensemble de l’infrastructure. Marie-Christine D’Amours, vice-présidente Solutions consommateurs chez Telus

Telus entend également étendre son réseau de fibre optique aux MRC de Côte-de-Gaspé, de la Haute-Gaspésie, de la Haute-Côte-Nord, des Sept-Rivières de la Matapédia, et de la Mitis. Une fois complété, le branchement toucherait 250 000 familles et entreprises, selon la compagnie.

L’ajout de nouveaux sites sans fil dans la MRC de Manicouagan a aussi été confirmé.

Les engagements du gouvernement salués

De passage à Rimouski, le président de Telus Québec, François Gratton, a salué l'ajout de nouveaux fonds pour le déploiement de la téléphonie cellulaire et d'Internet haute vitesse en région dans les budgets de Québec et d'Ottawa déposés la semaine dernière.