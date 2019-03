Des fans en larmes disent adieu à Unité 9

Alerte aux divulgâcheurs : si vous n’avez pas vu l'épisode final d’Unité 9, ne continuez pas la lecture de cet article.

Après la démission du directeur Normand Despins (François Papineau), la scène finale se déroule avec l’arrivée d’une nouvelle directrice (Sophie Lorain), accueillie par la sous-ministre Marie-France Caron (Sophie Prégent) et Marie Lamontagne (Guylaine Tremblay). Une scène qui arrive un mois après la sortie de prison de Jeanne Biron (Ève Landry).

Des six premières femmes qui étaient en vedette lors des débuts de la série, Jeanne Biron est la dernière à sortir définitivement des murs de la prison de Lietteville. Une sortie célébrée par les autres détenues dans une scène très touchante. Plusieurs retours en arrière permettent de voir le chemin parcouru par la « détenue Biron » et de voir tous les personnages qui l’ont côtoyée.

Marie Lamontagne jouée par Guylaine Tremblay dans une scène du dernier épisode d'Unité 9 Photo : Radio-Canada

D’ailleurs, plusieurs de celles qui l'ont accompagné pendant son séjour en prison l’attendent dans l'entrée de l'établissement carcéral lors de sa libération. On assiste donc au bref retour de Michèle Paquette (Catherine Proulx-Lemay) libérée lors de la quatrième saison après avoir accouché de jumeaux. Suzanne Beauchemin (Céline Bonnier) est aussi présente, tout comme Henriette Boulier (Danielle Proulx).

Des admirateurs tristes commentent le dernier épisode

« Des larmes, des larmes, des larmes! L'émission se termine de façon apaisante », est le premier commentaire de Joël Chevalier, un admirateur qui suit la série avec obsession depuis le début. Il a même fait des dessins sur la série tellement il l’apprécie.

Ce dernier épisode est rempli d'émotions positives. J'ai aimé que les situations difficiles se règlent enfin, sans tomber dans le cliché. On dirait que le dernier épisode est directement lié au premier, comme si tout était prévu. Tout est représenté en contraste avec le début de la série, c'est ce qui m'a fait adorer l'épisode. Despins qui quitte et réalise enfin que le côté relationnel peut aider les gens à se sortir de situations difficiles, le lien entre Marie et Jeanne partant de l'intimidation à l'amitié profonde, Lucie et Marie peuvent enfin être une mère et sa fille. Les retours en arrière des personnages et des événements précédents m'ont touché droit au coeur. Revoir les personnages décédés ou qui ont quitté la série m'a ramené beaucoup de souvenirs intenses. Revoir Michèle et Annie a également contribué à l'effet de surprise. De savoir que Jeanne, Marie et Suzanne sont en contact à l'extérieur me donne envie d'aller prendre un café avec elles. Joël Chevalier

Ce dernier est persuadé qu’Unité 9 a changé la perception que les gens ont du milieu carcéral en plus de divertir les gens tous les mardis soirs.

Lorraine Trottier estime pour sa part que cet ultime épisode a montré la beauté et l’espoir. « La scène avec Macha [Vallières, Hélène Florent] et Steven [Picard, Luc Guérin] tellement difficile. Mais il devait se libérer de ce secret qui le rongeait pour donner l’heure juste à Macha sur ses parents (surtout son père). [NDLR Il lui apprend qu’elle a été victime d’agressions sexuelles de son père quand elle était très jeune]. »

Kim et Jeanne Photo : Aetios Productions

Madame Trottier a aussi été émue par les retrouvailles de Marie Lamontagne avec sa fille (Émilie Bilodeau) et sa petite fille. Elle explique que l’avenir semble leur tendre les bras.

Le départ de Jeanne avec toutes les détenues qui l’applaudissent et les retours en arrière de toutes celles qui sont passées à Lietteville est un vrai bijou. Et le départ de Normand Despins, que je détestais pour m’en confesser pendant des années. [Il a] su se racheter avec l’aide de Marco Choquette [Mathieu Baron] et Josée Tessier [Catherine Paquin-Béchard] à qui je donne l’étoile du match pour leur humanité et le désir de faire changer les règles pour le bien des détenues. Bref, j’ai braillé ma vie en écoutant cet ultime épisode. Mes mardis soirs ne seront plus les mêmes, car c’était un soir de rencontre sur Twitter avec tous les fans finis comme moi. Mon deuil est amorcé. Lorraine Trottier

Léonie Adeline se demande comment ne pas s'émerveiller et en même temps ne pas être triste devant une si belle oeuvre qui a tiré sur sa fin ce soir? « Unité 9 a été l'une des plus belles séries que j'ai suivi depuis mon arrivée au Québec. Dès le premier épisode, j'ai été captivée par la qualité du tournage et aussi par les sujets qui y sont évoqués. Parlez des droits humains et plus spécialement de ceux des femmes en milieu carcéral, demande beaucoup de courage, de recherche et de détermination. »

Elyse Desruisseaux ne voulait pas que la série se termine.

Plus l'épisode avançait, moins je voulais que la série se termine. J'ai pleuré. Je suis bouleversée. Elyse Desruisseaux

Caroline Lafrance et son mari Jean Bottari ont été déçus de la finale, malgré quelques points positifs. « C'est avec émotion que nous nous réjouissons de l'avenir de Jeanne, mais avec un pincement au coeur de voir que pour d'autre le "grand" travail commence. On fût très surpris de l'arrivée de Sophie Lorain comme nouvelle directrice. Cette finale nous a malheureusement laissé sur notre faim », avouent-ils.

« C’était vraiment très touchant comme dernière », a conclu Claudine Roy.