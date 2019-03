Jean-Philippe Wauthier, à la fois angoissé et excité d’animer Bonsoir bonsoir!

L’émission sera présentée du lundi au jeudi à 21 h sur ICI Télé, à compter du 1er avril, jusqu’en septembre. C’est-à-dire qu’il pilotera une quotidienne, et ce rythme effréné lui « fait peur ».

C’est une grosse saison, c’est même plus gros qu’une saison, et on dirait qu’on ne le réalise pas. Et là, je m’embarque dans 90 shows, et je t’avoue que c’est un peu angoissant , a-t-il dit en entrevue avec Catherine Richer, de l’émission Le 15-18.

Le plateau de Bonsoir bonsoir! Photo : Karine Dufour

Il prend la barre du créneau horaire qu’ont respectivement occupé France Beaudoin et Pénélope McQuade, deux animatrices auprès de qui il est allé chercher conseil. « Ce sont de gros souliers à chausser, a-t-il reconnu. Et elles m’ont dit que c’était un rythme qui est assez fou, et une discipline qui est nécessaire. »

Un concept signé Wauthier

Jean-Philippe Wauthier a fait sa marque dans l’univers médiatique québécois en animant notamment l’émission de radio humoristique La Soirée est (encore) jeune, qui est née dans les sous-sols de Radio-Canada pour ensuite poursuivre sa route dans deux bars de Montréal.

L’animateur a voulu s’inspirer de la formule de cette émission, qui est plus instinctive, décontractée et « trippante à faire »; bref, il a souhaité « amener ce qu’on a construit à la radio à la télé ».

Pourquoi je ne ferais pas ça tout le temps, avoir du fun? Jean-Philippe Wauthier

C’est pour cette raison que le studio de Bonsoir bonsoir! a été transformé en bar : pour garder la proximité entre les invités, l’animateur et le public.

Le plateau de Bonsoir bonsoir! comprend un bar. Photo : Karine Dufour

On passe une bonne soirée, on rit, il y a du contenu. On s’amuse sans trop se prendre au sérieux, sans non plus mettre de côté l’aspect plus introspectif, plus sérieux. Jean-Philippe Wauthier

Les amis de l’émission

Figure comique incontournable de La Soirée est (encore) jeune, Jean-Sébastien Girard sera un des « amis de l’émission » de Bonsoir bonsoir!, ce qui signifie qu’on risque de le voir souvent d’ici septembre.

Je trouve que Jean-Sébastien est un être extraordinairement drôle, avec 800 000 qualités, et je pense bien honnêtement qu’on n’a pas encore pu le voir exploser à la télé comme il l’a fait à la radio. Et je pense que le plateau de Bonsoir bonsoir! va lui permettre ça , a avancé l’animateur.

Parmi les amis de l’émission, on va aussi retrouver Arnaud Soly, Maude Landry, Louise Deschâtelets, Denise Bombardier, Serge Denoncourt et Christine Morency.

Les musiciens Tony Albino et Julie Lamontagne, sur le plateau de Bonsoir bonsoir! Photo : Karine Dufour

Jean-Philippe Wauthier a assuré que les invités seraient très diversifiés, allant des artisans moins connus aux vedettes, et que le public aurait aussi sa place, tout comme son duo de musiciens « maison », composé de Tony Albino et de Julie Lamontagne.

On voulait que tout le monde soit dans le même motton pour que le fun pogne. Jean-Philippe Wauthier

Ça va être cool. En tous cas, j’espère!

Avec les informations de Catherine Richer