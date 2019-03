La SQ organise des ateliers pour sensibiliser les aînés à la fraude

Une activité était d'ailleurs organisée aujourd'hui au Club de l'Âge d'Or de Témiscaming pour les personnes âgées.

Les personnes présentes ont pu voir quels genres de fraudes s'adressent plus spécifiquement aux aînés et quels sont les stratagèmes utilisés par les fraudeurs.

Au cours du mois de mars, des ateliers ont aussi eu lieu dans les écoles primaires afin d'informer les jeunes sur la cybercriminalité.