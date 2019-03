Les Petits Chanteurs du Mont-Royal inquiets pour leur avenir

La CSDM a annoncé aux parents des écoliers la fin de l’entente qui permet aux enfants de fréquenter l’école publique au primaire, et de passer ensuite au privé, au Collège Notre-Dame.

« C’est en vertu de cette entente que la Maîtrise [des Petits Chanteurs du Mont-Royal] a pu poursuivre, au fil des décennies, ce projet artistique et éducatif exceptionnel », indiquent les Petits Chanteurs dans un communiqué.

Catherine Harel-Bourdon, présidente de la CSDM, explique que la commission scolaire souhaite dorénavant offrir elle-même un programme de chant choral au secondaire. Le passage au privé n’était plus souhaité.

« On voulait regarder des possibilités avec eux, mais toujours en ayant le parcours secondaire dans une de nos écoles », indique-t-elle.

« Les propos tenus par la présidente de la CSDM pour expliquer la décision de son organisation de rompre les liens avec les Petits Chanteurs nous font craindre de devenir des victimes collatérales du débat sur le financement public des écoles privées », affirment de leur côté les Petits Chanteurs, qui se sont dit « pris par surprise ».

« Dans le processus, on n’a pas à consulter ni le collège ni les Petits Chanteurs du Mont-Royal, indique Mme Harel-Bourdon, parce que c’est vraiment une entente qui est signée annuellement. On avait déjà tenté dans le passé de trouver des alternatives, malheureusement ça n’avait pas abouti. »

Les Petits Chanteurs du Mont-Royal se disent « déterminer à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter le démantèlement de leur institution et en assurer la pérennité. »

Les quelque 200 enfants qui composent les Petits Chanteurs sont initiés au répertoire choral et contribuent régulièrement à des événements et des spectacles avec les institutions culturelles telles que l’Orchestre symphonique de Montréal et l’Opéra de Montréal. L’organisation existe depuis 63 ans.