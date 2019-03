La série loin d'être terminée, insiste Patrick Roy

L’entraîneur-chef des Remparts insiste plutôt auprès de ses protégés sur l’importance de rester au moment présent. De rester concentré sur les gestes à accomplir pour se donner une chance de gagner à nouveau ce soir, sur la glace du Centre Vidéotron. Car la série est loin d'être terminée.

« L’objectif qu’on s’était donné en allant à Halifax, c’était de jouer du bon hockey. On ne veut pas rien changer. On veut rester dans le moment présent », a-t-il souligné plus tôt mardi.

Rester concentré

Après tout, les Mooseheads ont accumulé 35 points de plus que les Remparts au classement de la saison régulière. Voilà donc une formation capable de renverser la vapeur.

Rappelons également que les Remparts ont arraché la victoire de justesse, 3 à 2 et 5 à 4, chaque fois en prolongation lors des deux premiers matchs.

« On ne peut pas gagner la série, de toute façon, ce soir. Ça ne donne rien de focuser sur la série, mais [il faut plutôt] se concentrer sur le match de hockey. On affronte une très bonne équipe », rappelle Patrick Roy.

On veut simplement jouer un bon match ce soir. Patrick Roy, entraîneur-chef des Remparts

Le troisième match de la série sera disputé sur le coup de 19 h.

Avec les informations de Guillaume Piedboeuf