Justin Trudeau est prêt à se passer de Brian Pallister si nécessaire

En visite à Winnipeg mardi, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s'est exprimé dans une entrevue accordée à Radio Canada sur ses rapports avec le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister. Il regrette que la province ne suive pas la stratégie du gouvernement fédéral sur le financement des infrastructures et la taxe carbone, et affirme vouloir continuer sans son aval.

Le premier ministre du Canada le reconnaît : ses rapports avec Brian Pallister ne sont pas toujours au beau fixe.

Parmi les dossiers qui cristallisent les tensions, le financement tripartite des infrastructures de la capitale manitobaine déçoit Justin Trudeau.

« La province ne semble pas vouloir être partenaire avec le gouvernement fédéral. C’est pour ça qu'on a dû, dans ce budget-ci, donner 44 millions de dollars directement à la Ville de Winnipeg pour que le maire Bowman puisse investir dans nos routes et nos infrastructures », rappelle-t-il.

Alors que la capitale manitobaine préparait son budget en début d’année, le maire de Winnipeg Brian Bowman a plusieurs fois réclamé un financement provincial des infrastructures promises par la province en 2018, selon la Ville.

La province, pour sa part, a refusé d’octroyer des fonds pour lesquels elle affirme ne pas s’être engagée, mais qui découleraient d’une promesse politique du précédent gouvernement.

Cette décision a alors obligé la Ville de Winnipeg à revoir à la baisse son budget de réparation des routes pour l’année à venir.

Tensions sur la taxe sur le carbone

Le premier ministre Justin Trudeau regrette également le bras de fer avec la province sur la question de la taxe sur le carbone.

Le premier ministre manitobain s’oppose à cet impôt, affirmant qu’il s’agit d’un coût supplémentaire pour les contribuables.

« Sur les changements climatiques, je suis en désaccord avec M. Pallister parce que je crois que polluer, ça ne devrait pas être gratuit », insiste Justin Trudeau.

Il explique que son gouvernement « a mis un prix sur la pollution tout en donnant directement de l’argent aux Canadiens pour qu’ils puissent payer les coûts associés avec ce prix sur la pollution. »

[Brian Pallister] ne veut pas lutter contre les changements climatiques. C’est dommage, mais on va le faire sans lui s’il ne veut pas le faire. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le premier ministre rappelle toutefois que les gouvernements fédéral et provincial s’accordent sur d’autres dossiers comme « la question de la crise sur la méthamphétamine et les opioïdes » ou les « enjeux par rapport à l’énergie et l’électricité où on travaille très bien. »