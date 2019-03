Combattre l'homophobie sur les campus universitaires

Les étudiants internationaux ont souvent un choc culturel en arrivant au Canada, où l'identité sexuelle et l'homosexualité sont ouvertement discutées et affichées. Un projet pilote dans trois universités canadiennes vise à faciliter leur adaptation.

Delalom Womas a quitté le Togo en 2018 pour rejoindre la famille de sa belle-soeur à Winnipeg.

Diplômé universitaire en physique, il veut compléter les cours nécessaires pour enseigner à l’école secondaire au Canada.

Il est inscrit à l’Université de Saint-Boniface (USB) qui se trouve au cœur de la communauté franco-manitobaine.

Delalom Womas à l'Université de Saint-Boniface Photo : Radio-Canada

L’adaptation à son pays d’accueil n’est pas facile : il doit affronter le pire hiver en 40 ans au Manitoba.

Mais le climat n’est pas le seul défi.

Il constate dès son arrivée qu’il y a un écart énorme entre le Togo et le Canada sur plusieurs questions sociales, dont l’identité sexuelle.

Dans mon pays, ce sont des questions presque taboues. L'homosexualité, je dirais que c'est difficile, vraiment difficile d'en parler. Ça a été un choc dans le sens où des questions qui ne sont pas sujet de discussion deviennent des sujets de discussion. Delalom Womas, étudiant du Togo

Comme bon nombre d’universités canadiennes, l’USB accueille de plus en plus d’étudiants internationaux. Un étudiant sur quatre provient d’un pays étranger, surtout de pays francophones d’Afrique.

Choc culturel

Sous la coupole de cet ancien collège jésuite se retrouve maintenant une diversité remarquable.

Des étudiants internationaux à l'Université de Saint-Boniface Photo : Radio-Canada

Le président de l’association étudiante, Ben Maréga, est Sénégalais. Il dit avoir grandi dans une famille ouverte d’esprit, ce qui lui permet de discuter sans hésiter des questions de genre et de sexualité.

Mais selon lui, plusieurs de ses collègues de classe africains ont appris très jeunes qu’on n’aborde pas ces sujets : « Vous connaissez l'influence de la religion. Ces gens ont grandi selon les mêmes bases et les mêmes rites, mais maintenant s'ajoute à ça la culture. Après la colonisation, le système patriarcal a eu encore beaucoup plus de force. L'homme est un homme, la femme est une femme, chacun fait ce qu'il est censé faire. Le problème vient quand vous êtes en train d'avoir des relations avec une personne de même sexe. Et là, les gens commencent à vous dire que vous êtes hors de la norme. Faites comme ce que tout le monde fait, soyez normal. »

Les étudiants étrangers emportent souvent avec eux les mœurs et coutumes de leur pays.

Il y a donc un véritable choc culturel en arrivant au Canada, où l’identité sexuelle et l’homosexualité sont ouvertement discutées et affichées.

Défilé de la fierté de Winnipeg en 2018 Photo : Radio-Canada

Plusieurs jeunes étudiants internationaux à qui nous avons parlé n’hésitaient pas à défendre les valeurs et les lois de leur pays d’origine sur la sexualité, mais ont refusé de nous accorder une entrevue.

D'autres, plus ouverts sur le sujet, ont eux aussi refusé. Selon Ben Maréga, ces derniers craignent d’être associés à la communauté LGBTQ : « Ils ont peur d'avoir l'étiquette qu'ils sont alliés avec la communauté LGBT. Parce que quand vous affichez et que vous êtes un allié, les gens vous incluent dans cette communauté. »

Delalom Womas, pour sa part, croit que chaque personne devrait avoir le droit de vivre sa vie comme elle le veut.

Il dit par contre qu’il est difficile pour lui d’en parler ouvertement : « Pas facile, parce que des fois ton point de vue peut heurter la sensibilité de l'autre. Donc on se réserve un peu sur ces questions. »

Un malaise sous la surface

Cette toile de fond multiculturelle qui définit aujourd’hui les universités canadiennes cache donc souvent un malaise que l’on perçoit à peine à première vue.

Mais pour certains, cette réalité est bien palpable.

Charlie Dilk, coprésident de l'Alliance allosexuelle de l’Université de Saint-Boniface Photo : Radio-Canada

Charlie Dilk est étudiant en service social. Il est transgenre et coprésident de l’Alliance allosexuelle de l’Université de Saint-Boniface, qui représente les étudiants de la communauté LGBTQ.

La création de l’Alliance en 2012 a suscité de vives réactions à l’USB, dit-il. « Je sais que certains de nos membres fondateurs ont eu beaucoup de menaces. Ils se sont fait cracher dessus, ils se sont fait insulter par téléphone... Ils ont eu beaucoup de difficultés à lancer l’Alliance. »

Un incident en particulier ébranle la communauté LGBTQ à l’époque : une vingtaine d’affiches dénonçant l’homophobie sont vandalisées.

Les gens étaient juste pas prêts à faire face à ces réalités qui étaient en plein dans leur visage. Charlie Dilk, coprésident de l’Alliance allosexuelle et hétérosexuelle de l’Université de Saint-Boniface

L'université n'a jamais pu identifier les coupables.

Climat d'intolérance

Chose certaine, un climat d’intolérance régnait et certains étudiants LGBTQ n’osaient pas s’afficher.

Lorsque Charlie fait sa transition, en 2016, il dit qu’il craignait particulièrement la réaction des étudiants internationaux : « J'avais peur d'être autour d'eux parce que je ne savais pas comment ils réagiraient. J'évitais les salles de changement, j'évitais les salles de bain. Je ne voulais pas commencer de bataille. Je n’avais pas l'énergie de la faire, j'étais en plein milieu de ma transition. Je n'avais pas le temps de penser à ce qu’ils me feraient, ce qui m'arriverait si on me poussait dans les escaliers. »

Spectacle de drag queens organisé par l'Alliance allosexuelle-hétérosexuelle (Université de Saint-Boniface) et le Rainbow Lounge, (Université de Winnipeg) Photo : Radio-Canada

Avec le temps, l’Alliance allosexuelle s’affirme davantage. Elle organise des spectacles et elle fait du travail de sensibilisation.

Mais les étudiants internationaux sont visiblement absents de ces activités.

Vous savez, quand on ne connaît pas quelque chose, c'est très difficile d'essayer de le comprendre. Je pense que des fois, la peur de l'inconnu fait qu'on n'essaie même pas de savoir. Donc, chacun de son côté a sa vision du monde et n'essaie pas de comprendre la vision de l'autre. Ben Maréga, président de l’Association étudiante de l’Université de Saint-Boniface

Le nombre d’étudiants internationaux inscrits aux universités canadiennes a augmenté, en moyenne, de 15 % entre 2017 et 2018. Et les communautés francophones minoritaires misent, entre autres, sur les étudiants de pays francophones pour contrer les effets de l’assimilation.

L’écart sur nos campus créé par les différences culturelles n’est donc pas sur le point de disparaître.

Étudiants dans une salle de classe à l'Université de Saint-Boniface Photo : Radio-Canada

Mais un projet pilote au sein des universités de l’Alberta, de Sherbrooke et de Saint-Boniface pourrait faciliter l’adaptation des étudiants internationaux.

Solution possible : la sensibilisation

Le projet de trois ans, financé par Ottawa, se nomme Inclure.

Un atelier du projet Inclure à l'Université de Saint-Boniface Photo : Radio-Canada

Il s’agit d’une série d’ateliers où l’on aborde l’histoire des droits de la personne et de la justice sociale au Canada. Les étudiants internationaux choisissent ou non d’y participer.

Le politologue Mamadou Ka est l’un des coordonnateurs. Originaire du Sénégal, il est arrivé au Canada au début des années 90.

Mamadou Ka, politologue à l'Université de Saint-Boniface Photo : Radio-Canada

Il a dû s’adapter lui aussi aux valeurs et à la culture de son pays d’accueil. « Je suis allé du rejet total de l'homosexualité à l'acceptation, si vous voulez, que la communauté LGBTQ existe bel et bien, elle a ses droits, elle est ce qu'elle est. »

Il affirme que cette démarche chez lui s’est faite grâce à des discussions avec un ami homosexuel : « C'est comme ça que le pont s'est fait pour moi, c'est côtoyer quelqu'un et l'accepter et savoir qu'il a des droits comme moi. J'ai été sensibilisé de la sorte. »

Inspiré de son expérience personnelle, il veut à son tour aider à sensibiliser les étudiants internationaux.

Nous ce qu'on veut c'est exposer certaines réalités aux jeunes, des réalités légales et des réalités humaines. Mamadou Ka, coordonnateur au Manitoba du projet Inclure

Le projet Inclure dans toutes nos universités ?

Le projet devrait permettre de comprendre ce qui aide les étudiants internationaux à changer de perspective, selon Mamadou Ka. « Comment est-ce qu'ils se sentaient au départ, comment est-ce qu’ils se sentent maintenant, qu'est-ce qui a changé en eux et qu'est-ce qui a surtout fait qu'ils ont changé? »

Cette analyse permettra de décider si le projet sera déployé à grande échelle au pays.

Étudiants internationaux à l'Université du Cape Breton Photo : Radio-Canada

Ben Maréga pense que l’initiative a beaucoup de potentiel pour apaiser les tensions dans nos universités : « Ne pas dire à la personne "c'est comme ça qu'il faut penser", mais dire à la personne "je vais te donner les outils pour que tu puisses peut-être voir la chose comme moi je la vois". »

Entre-temps, il est trop tôt pour savoir si le projet Inclure a eu un impact à l’Université de Saint-Boniface.

Mais Charlie Dilk pense que le climat à l’université commence à changer : « Maintenant ça va mieux, on peut voir qu'il y a une plus grande tolérance. »

Étudiants internationaux à l'Université de Saint-Boniface Photo : Radio-Canada

Reste que chaque année, l’université accueille une nouvelle cohorte d’étudiants internationaux, qui arrivent avec leurs propres valeurs et convictions.

Peut-être suffira-t-il du courage de certains pour faciliter grandement le dialogue.

C’est justement pour cette raison que Delalom Womas a bien voulu nous parler : « À partir de ce moment où on a échangé sur cette question, j'aurai aussi d'autres idées, d'autres perceptions. Je suis dans la dynamique d'apprendre au quotidien donc je me laisse aller. »