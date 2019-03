Des parents de la Matanie veulent faire bouger Québec sur les places en garderie

Craignant la fermeture d'une garderie non subventionnée et devant le manque de places en CPE, des parents ont créé une page Facebook pour dénoncer la situation.

Le groupe fait pression auprès du gouvernement pour qu’il règle rapidement le problème. Ces parents espèrent faire bouger les choses rapidement puisque pour eux, le temps presse.

Ils disent avoir l’appui de différents élus. D’ailleurs, le député de Matane–Matapédia et chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, compte rencontrer rapidement le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui a annoncé le plan de développement de places en garderie, pour discuter de la situation.

Des enfants jouent à la garderie Photo : iStock

La porte-parole de ce groupe de parents, Carolanne Leblanc, attend un enfant et est face à l’incertitude.

Ça devient exaspérant de voir que tu n’as même pas encore ton bébé dans tes bras et il faut déjà que tu sois stressée de savoir ce qui va se passer un an plus tard, quand ton congé de maternité va être fini. Carolanne Leblanc, porte-parole du groupe de parents

À ses yeux, la situation envoie un drôle de message. On veut que les gens viennent travailler chez nous et on veut stimuler l’économie. On leur dit "venez chez nous, on a une belle région, mais en même temps, peut-être qu’on n’a pas les services qu’il faut pour que vous viviez en toute quiétude" , soulève-t-elle.

La garderie Les Minis Explorateurs de Matane. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Tout en réclamant plus de places en CPE à moyen et long terme, le groupe propose au gouvernement des solutions à court terme. Il suggère, par exemple, de subventionner la garderie Les Minis Explorateurs, ce qui comblerait la moitié des places manquantes, selon Mme Leblanc. Elle ajoute qu'un soutien financier permettrait aussi d’éviter la fermeture de cette garderie.

Faisant face à un déficit de 170 000 dollars, la garderie Les Minis Explorateurs a dû augmenter ses tarifs. Des parents craignent de ne plus pouvoir payer les frais de garderie.

Keven Tremblay Rodgers et sa famille Photo : page Facebook

Keven Tremblay Rodgers a un enfant de deux ans et un autre de quelques semaines. Pour lui, l’augmentation représente 7800 $, une somme qu’il ne peut assumer. Je ne peux pas les envoyer ailleurs parce qu’il n’y a pas de place , déplore-t-il. On en est rendus à se dire que ça coûterait moins cher si ma femme arrêtait de travailler et on n’est pas les seuls.

Garde en milieu familial : une piste de solution pour le CPE

De son côté, la directrice du CPE de Matane, Brigitte Desrosiers, rappelle que le problème n’est pas nouveau. Elle mentionne que le CPE de Matane mène un projet d’une troisième installation depuis près de 10 ans.

La garderie La Marmaille du Centre de la petite enfance (CPE) de Matane Photo : Joane Bérubé

La nouvelle installation permettrait d’accueillir 80 enfants supplémentaires, dont 20 poupons. Mme Desrosiers a bon espoir de l’ouvrir en août 2020.

Brigitte Desrosiers mise sur les services de garde en milieu familial pour combler les besoins les plus criants auprès d'une trentaine d’enfants. Actuellement , dit-elle, si on trouvait quatre ou cinq personnes qui seraient prêtes à ouvrir un service de garde en milieu familial, on pourrait ouvrir dans deux mois.

La directrice précise que les besoins urgents sont de 35 places. Celles-ci font partie d’une liste d’attente de 180 noms pour des besoins répartis dans les mois et années futurs. Une vingtaine de femmes enceintes y sont inscrites.

Selon le ministère de la Famille, l’offre actuelle des services de garde de la MRC de Matanie permet de répondre adéquatement à la demande et est considérée comme « équilibrée ».