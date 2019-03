La marée blanche déferlera à nouveau sur Winnipeg

L'organisme Développement économique Winnipeg a confirmé que des préparatifs sont en cours pour organiser les fêtes de rues qui ont attiré des dizaines de milliers de partisans l'an dernier dans la capitale manitobaine.

« On travaille dessus depuis quelques semaines. On regarde ce qui a fonctionné l’an dernier et ce qui n'a pas marché, indique le porte-parole de Développement économique Winnipeg, Matt Schaubroeck. On aura, dans quelques jours, quelque chose de plus concret à annoncer. »

Les Jets ont assuré leur place en séries officiellement samedi après leur victoire 5-0 contre les Prédateurs de Nashville.

L’idée d’avoir à nouveau une fête de rue comme la marée blanche de l’an dernier a toujours été une possibilité, selon les organisateurs à Développement économique Winnipeg. Matt Schaubroeck affirme que l’organisme voulait attendre que les Jets se qualifient définitivement pour les séries avant d’en parler.

Par ailleurs, le porte-parole assure qu’aucune option concernant le lieu où serait organisée la marée blanche n’est écartée. « On veut vraiment avoir un endroit pour que les partisans puissent venir célébrer leur équipe de hockey. On ne sait pas où encore, mais on sait qu'il faut avoir assez d'espace pour accueillir des dizaines des milliers de partisans. »