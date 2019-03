Un balado pour donner la parole aux aînés franco-manitobains

La série Le temps de vivre raconte la vie de retraités francophones du Manitoba à travers leurs témoignages.

Selon la coordonnatrice du projet, Monique Lacoste, les aînés représentent un public particulièrement friand de ce type de programme.

« Les aînés écoutent de plus en plus le balado, c’est là où la croissance chez les auditeurs de baladodiffusion grandit le plus vite », assure Monique Lacoste, qui anime le programme.

Ancienne journaliste à Radio-Canada, Monique Lacoste explique s’être beaucoup impliquée dans le projet.

« Je sentais que le balado se prêtait bien à cet exercice de rencontre avec des gens du troisième âge qui ont beaucoup de vécu et qui pouvaient parler de leur vie personnelle et professionnelle, mais aussi évoquer des questions plus larges comme le vieillissement ou la perte d’autonomie », explique Monique Lacoste.

À chaque épisode, des aînés se dévoilent et un nouvel épisode est ajouté mensuellement.