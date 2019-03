Isolement cellulaire : un juge ordonne au fédéral de payer 20 millions

Au total, Service correctionnel Canada a violé les droits de milliers de détenus, a statué le juge Paul Perell de la Cour supérieure de l'Ontario.

La controverse porte sur le recours à « l'isolement préventif » qui consiste à placer un prisonnier en confinement s'il pose un risque pour lui-même ou un autre détenu et qu'il n'y a pas d'autre solution de rechange raisonnable et sûre , selon l'explication du Service correctionnel du Canada. Pour Ottawa, cette technique doit être utilisée pour la plus courte période de temps nécessaire .

Or, le magistrat Perell a tranché que les prisonniers souffrant de problèmes mentaux ne devraient pas être placés en confinement involontairement durant plus de 30 jours, et volontairement, pendant plus de 60 jours, si on ne veut pas qu'il y ait une brèche systémique de leurs droits en vertu de la Charte canadienne.

Les fonds [de 20 millions] visent à compenser le tort causé à la société qui a souffert de l'échec du Service correctionnel Canada à se plier à la Charte et à l'esprit de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et son objectif de réintégrer dans la société les détenus souffrant de problèmes mentaux, plutôt que de miner leur capacité à le faire en raison du mal causé par un confinement cellulaire prolongé. Paul Perell, juge

Service correctionnel Canada n'a pas commenté pour l'instant.

Plus de détails à venir