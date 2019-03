Un couple trouve une bouteille de vin de 53 ans dans les murs de sa maison

Ce devait être de simples travaux de rénovation dans une salle de bains, pas un voyage dans le temps. Pourtant, Amber Herkert et son mari, Jason, sont maintenant les fiers détenteurs d’une bouteille de vin de 1966 accompagnée d’une lettre signée par neuf personnes légèrement ivres.

« Mon mari était en train de retirer les dalles et le contreplaqué du mur. Quand il a retiré le miroir, il a trouvé la bouteille et une note », raconte Amber Herkert.

Quand il me l’a montrée, j’étais surprise! Il y avait une vraie bouteille de vin dans les murs de notre maison! Amber Herkert

Nul doute que quand un groupe de charpentiers a partagé quatre bouteilles de whisky avant de cacher la bouteille de vin dans le mur, ils espéraient qu’elle serait retrouvée à temps pour qu’ils soient invités à la boire aussi. Mais ça, c’était le 4 mars 1966.

La lettre accompagnant la bouteille retrouvée par un couple de Morris dans les murs de sa maison Photo : Ambert Herkert

La lettre est courte mais elle permet de savoir combien de personnes ont bu les bouteilles de whisky. Les signataires font aussi savoir à la personne qui trouvera la bouteille de vin les raisons pour lesquelles ils ont caché cette bouteille et quoi faire lorsqu’elle sera trouvée.

« On a eu beaucoup de plaisir et on a décidé de laisser une bouteille de vin juste pour vous, peut-on lire sur la lettre. On espère que vous nous inviterez à la boire avec vous un jour, même si ce n'est que dans plusieurs années. »

Le couple n’a pas été en mesure de retrouver les personnes qui ont signé la lettre, mais le fils d’un des charpentiers habite au bout de sa rue. Il l’a contacté et lui a remis une copie de la lettre.

Même si le couple parvient à retrouver les personnes qui ont signé la lettre, il n’est pas certain que boire une bouteille de 53 ans soit la chose la plus saine à faire.

« Nous sommes un peu sceptiques à ce sujet. C'est juste un bouchon vissé, donc on ne sait pas si la bouteille est ouverte. Peut-être qu'ils en ont bu avant de mettre la bouteille dans le mur? », temporise Amber Herkert.

Le couple a donc décidé de remettre la bouteille dans le mur avec une nouvelle note.