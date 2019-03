Des employés fédéraux craignent la fermeture d’un édifice à Chicoutimi

Une rencontre a été organisée avec 150 employés de l’Agence du revenu pour les consulter sur un éventuel déménagement au Centre de données fiscales de Jonquière, en 2023.

Le syndicat soupçonne le gouvernement de laisser dépérir l’édifice volontairement dans le but de s'en débarrasser.

En 2010, il y avait un projet de rénovations de 6 millions de dollars et rien n’a été fait. On laisse la bâtisse dépérir. Le printemps arrive, l’eau s’infiltre et le plafond coule , déplore le conseiller syndical de l’AFPC, Normand Pelletier.

L’édifice Lafontaine abrite actuellement des employés de l’Agence des services frontaliers, d’Industrie, d’Anciens Combattants et de Revenu Canada.

Selon le syndicat, il s’agit d’un déménagement qui pourrait limiter le développement des services fédéraux ou de freiner l’ajout d’équipes supplémentaires en région.

D'après les informations de Gilles Munger