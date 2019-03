Cap-Chat : projet de coop d'alimentation après la fermeture de la seule épicerie

Les membres du comité veulent rétablir ce qu'ils jugent être un service essentiel. La coopérative aura comme principal objectif d'offrir des aliments de qualité à prix abordable.

La porte-parole, Marie-Joëlle Gélinas, précise que la présence d'un tel commerce est nécessaire pour attirer de nouveaux résidents.

Elle juge que de parcourir de 15 à 30 kilomètres pour faire l'épicerie à l'extérieur est une situation inacceptable. Cap-Chat compte quand même plus de 2 600 citoyens.

On a beaucoup de personnes à mobilité réduite, on a de jeunes familles, c'est pas attrayant de s'installer ici si on n'a pas d'épicerie. Marie-Joëlle Gélinas, porte-parole, Comité pour une coopérative d'alimentation à Cap-Chat

La porte-parole rappelle que plusieurs étapes restent à franchir, particulièrement au cours des prochains jours. Le comité de sept personnes est à la recherche d'un local commercial et invite d'autres citoyens à se joindre au mouvement.

L'épicerie Roland Pelletier et Fils a fermé ses portes plus tôt dans le mois, après plus de 55 ans d’existence.

Le commerce avait éprouvé des difficultés d'approvisionnement avec son fournisseur principal, Loblaws.