Des banderoles installées pour réclamer des logements sociaux pour les femmes

Des groupes de soutien aux femmes et aux plus vulnérables ont installé des banderoles au centre-ville de Québec pour réclamer davantage de logements sociaux pour les femmes.

Les banderoles ont été placées sur l'ancienne boucherie Bégin, de la rue Saint-Jean, à l'îlot Saint-Vincent-de-Paul et sur le site du projet immobilier Saint-Sô, à l'angle de Saint-Vallier et Bigaouette.

L'initiative est menée conjointement par le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, le Comité citoyen-nes quartier Saint-Sauveur et le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale.

« C'était une façon de mettre en lumière des lieux qui auraient un potentiel pour des logements sociaux. Le projet St-Sô, par exemple, c'est un nouveau projet de développement avec des logements locatifs assez dispendieux », affirme la porte-parole du Comité populaire Saint-Jean-Bptiste, Marie-Ève Duchesne.

Les femmes sont les plus pauvres

Les organismes rappellent que la pauvreté touche encore plus durement les femmes que les hommes au Québec.

« Au Québec, le revenu médian des femmes locataires est plus bas. On parle d'un revenu d'à peu près 85 % de celui des hommes », explique Marie-Ève Duchesne.

La situation n'est pas différente dans la capitale.

« Pour Québec, en 2016, dans les ménages où le principal soutien financier est une femme, on parle d'un revenu médian d'environ 37 000 $, comparativement à 44 000 $ pour un homme », souligne Marie-Ève Duchesne.

Selon des données de Statistiques Canada, toujours pour la ville de Québec, 24 000 ménages dont le principal support est une femme paient plus de 30 % de leurs revenus pour se loger.

Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) revendique 50 000 logements sociaux sur cinq ans, dont 3 800 à Québec afin de combler les besoins des ménages les plus mal logés et qui paient plus de 50 % de leur revenu pour se loger.

« Il y a encore plusieurs personnes en attente d'un logement social à Québec. Le logement social, c'est une façon d'assurer aux femmes de se loger convenablement, selon leurs moyens », soutient Marie-Ève Duchesne.

Une brochure du FRAPRU sur la situation des femmes au Québec, intitulée Femmes, logement et pauvreté, sera lancée mercredi à Québec.