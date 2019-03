Gangs et fusillades : 5 millions du gouvernement de Doug Ford

La ministre de la Sécurité communautaire, Sylvia Jones, et la procureure générale, Caroline Mulroney, ont annoncé, mardi, un investissement de 5 millions de dollars sur quatre ans pour différents programmes un peu partout dans la province, notamment pour la prévention.

À ce financement s'ajoute la somme de 11,3 millions sur deux ans octroyée récemment par le fédéral.

En guise de comparaison, dans la foulée de la fusillade de l'avenue Danforth à Toronto l'été dernier, le gouvernement Ford avait annoncé un investissement de 25 millions, principalement pour aider la police, grâce à l'acquisition de ressources technologiques pour les enquêteurs.

La procureure générale Caroline Mulroney répond que l'argent annoncé mardi en matière de prévention est un début .

On va continuer à regarder les effets pour nous assurer que ces programmes sont efficaces. Et si nous observons que les programmes sont efficaces, on va pouvoir à ce moment-là continuer à faire ces investissements.

Caroline Mulroney, procureure générale de l'Ontario