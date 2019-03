La famille du DJ suédois Avicii lance une fondation à sa mémoire

Sa famille a annoncé mardi que la Fondation Tim Bergling se consacrerait initialement au soutien des personnes et des organisations dans le domaine des maladies mentales et de la prévention du suicide. La fondation sera également active dans les domaines du changement climatique, de la conservation de la nature et des espèces menacées.

Les objectifs de la fondation pourront être réalisés en Suède comme à l'étranger.

Le DJ Avicii en février 2016 Photo : Getty Images / Christopher Polk

Avicii a parcouru les festivals de musique du monde entier et s'est fait entendre sur les ondes radio américaines grâce à des succès comme Wake Me Up.

L'artiste a été un pionnier du mouvement de danse électronique contemporaine. Il a remporté deux MTV Music Awards ainsi qu'un Billboard Music Award, sans oublier deux nominations aux Grammy.

Avicii avait souffert par le passé d'une pancréatite aiguë, en partie à cause d’une consommation excessive d'alcool. Après avoir eu sa vésicule biliaire et son appendice enlevés en 2014, il avait annulé une série de concerts dans le but d'essayer de prendre du mieux. Il a cessé de partir en tournée en 2016, mais il a continué à faire de la musique en studio.