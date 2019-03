Les accusations contre l'acteur Jussie Smollett seraient abandonnées

Les avocats de l'acteur, Tina Glandian et Patricia Brown Holmes, ont déclaré mardi matin que le dossier criminel de Smollett « avait été effacé ».



Jussie Smollett faisait face à 16 chefs d'accusation pour avoir faussement déclaré qu'il avait été attaqué par deux hommes qui lui auraient crié des injures racistes et homophobes.



Une porte-parole des procureurs du comté de Cook n'a pas immédiatement répondu aux messages de l'Associated Press.



La police et les procureurs accusaient l'acteur noir et homosexuel d'avoir faussement déclaré aux autorités qu'il avait été agressé le 29 janvier au centre-ville de Chicago parce qu'il était mécontent de sa rémunération à l'émission de Fox et qu'il souhaitait promouvoir sa carrière.