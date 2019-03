Un homme fait face à des accusations en lien avec la mort d’un bébé à Prince Albert

Il y a une semaine, des policiers et des ambulanciers ont été appelés à un appartement au centre-ville de Prince Albert où ils ont trouvé un bébé inconscient.

L’enfant d’environ deux ans a été transporté à l’hôpital où son décès a été constaté.

Les services de police ont indiqué qu’une autopsie a été pratiquée sans donner plus de détails sur les circonstances de cette mort. Ils n’ont pas non plus révélé les liens entre le suspect et l’enfant.

Le service d’enquête criminelle de la police de Prince Albert et le service d’identification judiciaire mènent une enquête sur cette mort en collaboration avec le bureau du coroner.