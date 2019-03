Procès de Daniel Montsion:  le juge pourrait exiger le retrait des accusations

L’agent Daniel Montsion du Service de police d’Ottawa est accusé d'homicide involontaire, de voie de fait grave et d'agression armée en lien avec la mort d'Abdirahman Abdi en juillet 2016. Il a plaidé non coupable aux 3 chefs d’accusations qui pèsent contre lui.

Le 13 mars dernier, les avocats de la défense, Soloman Friedman et Michael Edelson, ont demandé l’arrêt des procédures en lien avec la façon dont les enquêteurs de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario ont manipulé, copié, enregistré et conservé la vidéo de surveillance du 55, rue Hilda, où l’on peut voir l’affrontement entre la victime et l’accusé.

Selon la défense, des problèmes techniques au moment de la sauvegarde et de la copie de cette vidéo dans les fichiers de l'Unité des enquêtes spéciales ne permettent pas à la Cour de la définir comme une preuve fiable de ce qui s’est réellement passé le 24 juillet 2016.

De plus, l’accusé est aussi privé de son droit d’obtenir une défense juste et complète, selon ses avocats, en raison de ces problèmes.

Le juge Kelly a choisi d’aller de l’avant avec une procédure complexe, qui consiste essentiellement à tenir « un procès à l’intérieur du procès », appelé dans le langage juridique un voir-dire.

Cette procédure implique que seulement une partie du témoignage de témoins pourrait éventuellement être prise en considération par le juge au moment de sa délibération finale, de même que la vidéo de surveillance qui pose problème et les rapports y étant rattachés.

Robert Kelly considère que la demande de la Défense, selon les faits et les lois en place, a le potentiel d’être acceptée, en raison de la perte ou la destruction alléguée de la preuve.

Il rendra sa décision au sujet de l’admissibilité de la vidéo ou de l’arrêt des procédures à une date ultérieure. Il n’a pas encore décidé si ce sera après la preuve de la Couronne, à la fin du procès ou à tout autre moment jugé opportun.

Un travail plus complexe et des risques pour la Couronne

La vidéo de surveillance du 55 rue Hilda est un élément de preuve crucial pour la Couronne, qui veut s'en servir pour prouver que le policier Daniel Montsion a utilisé une force excessive qui a mené à la mort d'Abdirahman Abdi.

Différentes versions de la vidéo ont été montrées à plusieurs témoins experts consultés dans le cadre de l’enquête.

La défense affirme que le pathologiste qui a conclu que la mort d'Abdirahman Abdi était un homicide, a été influencé par son visionnement d’une version ralentie de la vidéo de surveillance.