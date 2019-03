Childish Gambino, les Lumineers et les Chemical Brothers à Osheaga

Celui qui a gagné quatre prix Grammy, dont celui de la chanson de l'année avec This Is America, va clôturer Osheaga le 4 août prochain. Par ailleurs, après deux ans d'exil, le festival revient à son emplacement original.

Le groupe rock-folk The Lumineers sera l’une des têtes d’affiche et sera sur scène le vendredi soir. Aussi, pour la première fois en vingt ans, les Chemical Brothers retourneront à Montréal en tant que tête d’affiche du samedi soir. Il s’agira de la seule apparition comme tête d’affiche d’un festival pour le groupe en Amérique du Nord.

Après avoir donné quelques noms au compte-goutte, le promoteur de l’événement a finalement annoncé l’ensemble de la programmation du festival montréalais.

Childish Gambino, de son vrai nom Donald Glover, sera donc la tête d’affiche de l’événement musical estival de la métropole. Il n’a pas offert de prestation à Montréal depuis 2014.

Le groupe rock australien Tame Impala performera aussi au festival. Nommée pour plusieurs prix Grammy, l'auteure-compositrice-interprète pop et militante Janelle Monae reviendra à Montréal pour la première fois depuis 2012. Les sensations latines J Balvin et Rosalía ajouteront beaucoup de saveur au week-end. Le pionnier Flume commencera sa tournée à Osheaga.

Le festival présentera aussi une chanteuse reggae, Koffee, une jamaïcaine de 19 ans qui fait des vagues dans le milieu. Dean Lewis sera de retour après un concert affichant complet au Théâtre Corona ce printemps.

Jessie Reyez, la gagnante des prix Juno de la révélation de l’année en 2018 et de l’album R'n'B/soul de l’année en 2019 pour son album Being Human in Public, fait aussi partie de la programmation.

Jessie Reyez reçoit son prix des mains de Sting Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

Les autres artistes incontournables incluent le légendaire artiste hip-hop Gucci Mane et l’auteure-compositrice-interprète indie-rock Mitski.

Plusieurs autres artistes avaient aussi été annoncés cette semaine, dont Logic, City and Colour, Mac DeMarco, U.S. Girls, Two Feet, Suicide Boys, Sofi Tukker, Nombe ainsi que la chanteuse canadienne Lennon Stella.

Plus de 100 prestations seront offertes encore cette année.

Après avoir été contraint de déménager sur un autre site du Parc Jean-Drapeau lors de ses deux dernières éditions, le festival sera de retour à son emplacement original, réaménagé, du 2 au 4 août prochain.