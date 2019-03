Mairie de Trois-Rivières : le candidat Jean-François Aubin veut revigorer le secteur est de la ville

C'est au tour du candidat à la mairie de Trois-Rivières, Jean-François Aubin, après ses adversaires Éric Lord et Jean Lamarche, d'annoncer ses projets pour les secteurs à l'est.

Il espère revigorer les secteurs Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Marthe-du-Cap et Saint-Louis-de-France.

Il veut entre autres trouver un acheteur rapidement pour l'ancien magasin Canadian Tire de la rue Fusey et s'impliquer activement à trouver le financement pour décontaminer le terrain de l'ancienne usine Aleris, d'ici cinq à six ans.

Le candidat Aubin veut aussi que les deux paliers de gouvernement s'impliquent dans le projet de 44 millions de dollars du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.

Le candidat à la mairie de Trois-Rivières Jean-François Aubin veut donner plus d'attention au secteur est de la ville. Photo : Radio-Canada

Il s'engage également à soutenir le développement du Centre Alphonse-Desjardins et veut sauver l'aréna Jean-Guy Talbot, qui est selon lui un emblème de la ville. Il insiste pour qu'elle soit rénovée et non détruite.

L’eau potable pour tous, promet Aubin

Alors que Trois-Rivières est devenue « communauté bleue » lundi, l'une des priorités Jean-François Aubin, est d'abord d'offrir l'eau courante à tous les citoyens.

On en 2019 et ces citoyens-là payent des taxes comme les autres. Jean-François Aubin, candidat à la mairie de Trois-Rivières