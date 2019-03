La FAE demande une injonction à la Cour pour empêcher tout recensement sur les signes religieux

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) réagissait ainsi à une « enquête » lancée par le ministère de l’Éducation l’automne dernier.

Préparée sous le gouvernement libéral, à l’époque où Sébastien Proulx était ministre de l’Éducation, l’enquête a été effectuée auprès de plus de 1100 écoles. « Il y a 1164 directions d’écoles qui ont manqué de jugement en procédant, au mépris des chartes des droits et libertés, à ce recensement », a déploré son président Sylvain Malette.

« Les chartes sont claires, on ne peut pas identifier des individus sur la base de leur appartenance religieuse », a déclaré M. Malette en précisant que sa centrale syndicale avait des obligations légales et morales, selon le Code du travail, de défense et de représentation envers les membres qu’elle représente.

On va se battre bec et ongles pour défendre les droits des membres que nous représentons, qu’ils portent des signes religieux ou pas. Sylvain Malette

La FAE a déposé un recours devant la Cour supérieure du Québec afin qu’elle émette une injonction permanente pour empêcher toute démarche visant à dénombrer les enseignants portant des signes religieux, « occasionnellement ou en permanence », explique son président Sylvain Malette.

Elle estime qu’une telle démarche va à l’encontre des chartes canadienne et québécoise des droits et libertés.

« On n’accepterait pas qu’on dénombre les enseignants sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur affiliation politique. Alors, pourquoi l’accepter sur la base de l’appartenance religieuse? » a-t-il fait valoir.

Pas de dérogation pour la laïcité

M. Malette met également le gouvernement au défi de ne pas recourir à la clause dérogatoire dans son projet de loi sur la laïcité.

Il propose plutôt de laisser les tribunaux trancher dans l’environnement juridique du pays qui comprend les chartes canadienne et québécoise. Il souligne que le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, a d'ailleurs soutenu que son projet de loi respecterait les chartes des droits et libertés.

« Pourquoi prévoir une clause dérogatoire s’il est convaincu que son projet de loi respecte les chartes? » s’est questionné le président de la FAE.

Le président de la FAE reconnaît toutefois que le gouvernement, démocratiquement élu, peut présenter son projet de loi, mais il précise qu’il devra en assumer la responsabilité puisque c’est lui qui lance le débat.

Le gouvernement devrait déposer jeudi son projet de loi sur la laïcité et, selon plusieurs informations colligées par Radio-Canada, la Coalition avenir Québec (CAQ) entend imposer l'interdiction du port de signes religieux aux enseignants, aux directeurs d'école, ainsi qu'aux constables spéciaux, aux gardes du corps, policiers, juges et gardiens de prison.

Il semble cependant acquis que le projet de loi inclura une clause de droits acquis (clause grand-père), qui protégera les employés de l’État qui portent présentement des signes religieux. Ils seraient environ 500 dans cette situation.