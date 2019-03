Un nouveau service web qui aide à organiser des spectacles intimes

Side Door est une nouvelle plateforme en ligne qui permet aux gens d'organiser un concert dans un lieu de leur choix.

C'est un peu le Tinder ou le Airbnb de la scène musicale, sauf qu'il met en contact des artistes et des hôtes qui souhaitent organiser une soirée musicale dans un espace qu'ils ont choisi - maison, café, bibliothèque ou microbrasserie, etc. - et devant un public trié sur le volet.

Les artistes aiment jouer dans les petites chambres ou les salons, c'est différent. Il y a une magie spéciale , explique Gianna Lauren, porte-parole de Side Door.

Il y a une magie qui se dégage des spectacles devant de petits groupes, dans des lieux privés, selon Gianna Lauren, porte-parole de Side Door. Photo : Radio-Canada

La plateforme a été lancée il y a deux semaines. Elle est ouverte aux utilisateurs partout en Amérique du Nord.

Capitaliser sur les « partys de cuisine »

Il n’est pas étonnant que la petite entreprise ait établi ses bureaux à Halifax, puisqu'en Atlantique la tradition des « partys de cuisine » est bien ancrée.

Je pense que c'est probablement une façon de rendre l'hommage à l'héritage des kitchen parties d'une façon professionnelle, organisée , affirme Trevor Murphy, chanteur du groupe Quiet Parade.

Il est aussi agent de publicité pour musiciens.

La tradition des « partys de cuisine » est bien ancrée en Atlantique. Photo : Radio-Canada

Qu’est-ce qui incite des artistes à jouer dans des salons privés devant un petit groupe de spectateurs plutôt que devant une foule?

Il y a plein de gens qui jouent dans les salles et que ça ne fait pas de sens pour eux. Et ça [les spectacles dans des lieux intimes], c'est une façon d'accueillir d'une façon que vous voulez , répond-il.

Les musiciens sont parfois plus à l'aise dans de petites salles, affirme Trevor Murphy, chanteur du groupe Quiet Parade. Photo : Radio-Canada

Le rodage de spectacles

En fait, les petites salles sont très prisées des artistes, assure Trevor Murphy.

Peut-être qu'il y a des ]humoristes] qui veulent faire un test de leur matériel nouveau ou même des groupes ou des musiciens [qui] veulent jouer dans des salles plus petites avant de rentrer dans des salles plus grandes.

Si Side Door réussit sa percée, les artistes auront encore plus de choix de lieux de spectacle.

Avec les informations de Stéphanie Blanchet.