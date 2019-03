Le ministre Bonnardel et les propriétaires de taxi se retrouveront à la même table

Quelque 200 véhicules partis de l’arrondissement de Sainte-Foy ont entrepris vers 7 h de se diriger à basse vitesse vers le parlement, en empruntant notamment le boulevard Laurier. Informés de leur trajet, des policiers ont bloqué les voies d’accès au boulevard pour leur laisser le passage.

Les propriétaires de permis de taxi ne décolèrent pas depuis que le ministre Bonnardel a annoncé la semaine dernière son intention de déréglementer l’industrie et de régulariser la situation d’Uber, ce qui placera les deux services en concurrence.

Ils sont particulièrement frustrés que le gouvernement Legault refuse de les indemniser pleinement pour la valeur de leur permis de taxi, une obligation légale appelée à disparaître si le projet de loi 17 reçoit l’assentiment de l’Assemblée nationale.

Mon permis, c’est comme ma maison. Quelqu’un qui touche à ça, il va payer cher. Ce n’est pas des menaces, c’est des avertissements, parce que je suis prêt à tout. un chauffeur de taxi rencontré mardi matin à Montréal

Bon nombre d’entre eux ont versé des sommes avoisinant 150 000 $ ou 200 000 $ pour se procurer ces permis, quitte à s’endetter, et ils se retrouvent devant la perspective que cet investissement ne vaille plus rien si le projet de loi est adopté au terme du processus législatif habituel.

Québec prévoit maintenant que les propriétaires de permis de taxi se partageront des indemnisations totalisant 500 millions de dollars, mais cette somme ne permettra pas à beaucoup de chauffeurs de récupérer leur investissement.

Malgré le mécontentement des propriétaires, François Bonnardel défend son projet de loi et ne donne pas signe qu’il compte négocier lors de la rencontre, prévue à 13 h dans des bureaux du ministère situés à l’angle du boulevard René-Lévesque et de la Côte du Beaver Hall.

Selon nos informations, des chauffeurs de taxi montréalais entendent profiter de l’occasion pour manifester leur désaccord avec le projet de loi. Aucun débrayage massif, comme cela s’est produit lundi, n’est cependant prévu pour la journée.

Il veut avoir mon permis? Donne-moi mon argent. […] Si tu veux m’éliminer, donne-moi mon argent. un chauffeur de taxi rencontré mardi matin à Montréal

Même s'il dit avoir « beaucoup d'empathie » pour les chauffeurs, le ministre des Transports a réitéré lundi qu’il n’entend pas bonifier l'enveloppe de 500 millions, au motif que cette somme respecte la « capacité de payer des Québécois ». Il met plutôt l’accent sur le fait que la déréglementation, nécessaire selon lui, sera profitable à certains chauffeurs.

« Les chauffeurs qui louent à hauteur de 300 $, 500 $, 600 $ par semaine un permis de taxi, pour eux, demain matin, ça sera terminé », a-t-il rappelé, et ils n’auront plus besoin d’avoir un permis de classe 4C ou de conduire un véhicule muni d’une plaque T.

« On va discuter [mardi] des compensations et de comment on va verser cette compensation un peu partout au Québec », a encore dit le ministre. « De l’autre côté, je veux les entendre sur la loi. Je ne les ai pas entendus depuis 72 heures sur cette loi. [...] Moi je pense que j’ai trouvé un équilibre intéressant pour protéger leur industrie et amener de nouvelles innovations à s’établir au Québec. »

L’industrie du taxi du Québec recense environ 9000 détenteurs de permis de taxi au Québec et 12 000 chauffeurs. Elle soutient que la Commission des transports du Québec évaluait la valeur totale de ces permis à 1,3 milliard de dollars en décembre 2014, lorsqu'Uber a entrepris de s'implanter dans la province.

Avec les informations de Pascal Poinlane