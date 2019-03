Il est minuit moins une et Ajith Pushpakumara le sent bien. Quand il marche dans les rues de Hong Kong, l’homme de 47 ans regarde avec une crainte apparente autour de lui.

« Je suis très inquiet, je n’arrive pas à dormir, raconte Ajith. Quand vais-je être expulsé? Que va-t-il arriver à ma vie? »

L’ancien soldat a déserté l’armée de son pays et craint d’y être exécuté. Les services secrets du Sri Lanka se sont même déplacés à Hong Kong pour tenter de le retrouver, après la médiatisation de son aide fournie à Edward Snowden en 2013.

Quand il intègre l’armée srilankaise à l’âge de 18 ans, Ajith, comme beaucoup de jeunes recrues, est abusé par ses supérieurs, parfois sexuellement. Un jour qu’un camarade est laissé pour mort après un viol, il déserte.

Sa cavale sera de courte durée. Il est repris et subi des tortures : coups, simulation de noyade, privation de sommeil...

En 2003, il doit son salut à l’aide de sa famille qui paie un homme qui s’engage à l’amener au Canada. Mais le passeur l’abandonne à Hong Kong et s’échappe avec l’argent. Ajith n’a jamais revu sa fille depuis cette année-là, il y a 16 ans.

L'avocat montréalais Guillaume Cliche-Rivard s'entretient avec Ajith, un des réfugiés qui a aidé Edward Snowden. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

À Hong Kong, Ajith survit sans-papiers, mais son existence va sérieusement se complexifier à la suite de la cavale du lanceur d’alerte Edward Snowden.

Le réfugié srilankais accepte la demande de son avocat Robert Tibbo d’héberger Edward Snowden, durant une nuit. Il lui sert aussi de garde du corps lors de ses déplacements.

Comme les autres « anges gardiens » de Snowden, les autorités hongkongaises rejettent sa demande d’asile et lui coupent l’aide sociale au début de 2017. Ajith se dit toutefois « heureux de l’avoir aidé » et il survit grâce au soutien financier de l’ONG montréalaise For the refugees.

Même si son dossier de demande d’asile est toujours à l’étude au Canada, il n’a pas eu autant de chance que Vanessa Rodel et sa fille Keana qui ont obtenu la résidence permanente lundi soir.

Pour le Canada, une mère monoparentale soulève moins d’enjeux sécuritaires qu’un ancien militaire. Guillaume Cliche-Rivard, avocat For the regfugees.

La durée de traitement moyenne d’une demande d’asile au Canada est de 54 mois. Les demandes de tous les « anges gardiens » ont été déposées il y a 27 mois, mais seules celles de Vanessa et de sa fille Keane ont été autorisées pour le moment.

Une famille en détresse

Supun tient son fils Dinath dans les bras, aux côtés de sa femme Nadeeka, juste après avoir appris le rejet de leur demande d'asile à Hong Kong, en 2017. Photo : Getty Images / Nora Tam/South China Morning Post

Alors qu’Ajith est toujours en procédure d’appel du refus de Hong Kong de lui accorder l’asile, l’appel de Supun Kellapathaen a été bel et bien rejeté.

Le père de famille de 34 ans peut-être arrêté et déporté à tout moment. « C’est une question de semaines, voire de jours », croit l’avocat montréalais qui le conseille, Guillaume Cliche-Rivard.

Supun a fui le Sri Lanka en 2005 après avoir été brutalisé par un gang et menacé de mort en raison de son soutien au principal parti d’opposition.

Sa femme Nadeeka, 34 ans également, a fui en 2007. Au Sri Lanka, l’homme avec qui elle vivait n’avait pas les mêmes opinions politiques qu’elle. Il la battait, l’agressait. La jeune femme a emprunté de l’argent à un bandit pour prendre un avion pour Hong Kong. Elle n’a jamais réglé sa dette.

Les deux réfugiés srilankais se sont rencontrés à Hong Kong et ont eu deux filles apatrides, Sethumdi, 7 ans et Dinath, 2 ans.

Sethumdi, la fille de Supun et Nadeeka, attend à l'extérieur d'une salle d'audience où ses parents en appellent du rejet de leur demande d'asile à Hong Kong, en juin 2018. Photo : AFP / Philip Fong

Si vous comprenez qu’on peut y arriver pour un dossier, vous comprenez que tous ces gens méritent d’être protégés. Edward Snowden, en entrevue à Radio-Canada

Le gouvernement Trudeau indique que les dossiers de demandes d’asile sont toujours en traitement et il ne prévoit pas d’intervention politique pour les accélérer.

Une ambulance vient chercher Supun pour l'hospitaliser. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Alors que nous avions rendez-vous avec Supun et sa famille, nous avons été accueillis par une ambulance. L'homme a été hospitalisé pour détresse psychologique. Pour le père de famille, l’angoisse de l’attente est de plus en plus invivable.