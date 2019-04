L'identité albertaine dans la campagne électorale : notre couverture en sept articles

Quelles cartes jouent les cinq partis en lice sur l'enjeu de l'identité albertaine? Que proposent-ils pour les minorités et quels candidats prônent le plus la diversité? Un résumé de notre couverture.

L'identité albertaine : la marque du pétrole

Voici la seule photo connue de Bishun Singh, un des premiers pionniers sikhs en Alberta. C'est la deuxième personne assise à partir de la gauche, il est vêtu d'une chemise blanche, d'une cravate et de bretelles. Photo : Southern Alberta Sikh History Project

L'historien Stéphane Guevremont nous raconte qu'à la colonisation en 1875, l'identité albertaine se nourrissait de l'esprit des pionniers, des cow-boys, des immigrants européens qui ont créé des communautés soudées, religieuses et conservatrices. À lire ici...

Albertain, fermier et néo-démocrate

Cam Gardner, fermier depuis 30 ans, croit pouvoir convaincre le monde rural de voter pour le NPD. Photo : Radio-Canada / Louise Moquin

« Mets une bannière conservatrice sur un âne et il se fera élire en Alberta. » C'est le genre d'idée préconçue qui circule dans la province depuis des années. Il est vrai que, même quand la vague orange a déferlé sur les villes aux dernières élections, les circonscriptions rurales sont restées bleues. Mais cela signifie-t-il que les Albertains en milieu rural sont des conservateurs purs et durs? La réponse est complexe.

L’ACFA ne croit pas à une loi sur les services en français après les élections albertaines

Les francophones albertains demandent une loi pour prolonger la politique provinciale en matière de francophonie. Photo : Radio-Canada

L'Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA) espère que le prochain gouvernement albertain continuera d'accompagner l'augmentation des services en français, mais juge « difficile » l'adoption d'une loi au cours du prochain mandat. À lire ici...

LGBTQ : où se situent les partis albertains?

Des jeunes lors d'un défilé LGBTQ. Photo : Associated Press / Andrea Comas

En Alberta, trois des quatre partis principaux, soit le NPD, le Parti libéral et le Parti albertain, se situent à gauche de l'échiquier politique sur des questions touchant la communauté LGBTQ. Le Parti conservateur uni, lui, se situe plus à droite sur les questions sociales. Mais quelles sont les positions de ces partis sur les deux sujets les plus controversés, c'est-à-dire les alliances gai-hétéro et les thérapies de conversion? À lire ici...

Immigrantes, elles se transforment en candidates aux élections albertaines

Diana Ly, à gauche, et Sameena Arif, à droite, se présentent comme candidates aux élections albertaines du 16 avril prochain dans deux différents partis. Photo : Radio-Canada

Deux mères de famille nées à l'étranger et candidates aux élections albertaines, Sameena Arif et Diana Ly, se présentent sous les couleurs de partis politiques différents et font découvrir leur vision de l'Alberta. À lire ici...

Boussole électorale : le PCU se distingue des autres partis sur les questions identitaires

Les partisans du PCU sont moins enclins à accueillir les minorités religieuses. Plus de 25 % d’entre eux veulent beaucoup moins d’efforts en ce sens. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Que pensent les Albertains de la place des minorités religieuses, des thérapies de conversion ou encore du poids donné aux Autochtones sur les questions des ressources naturelles? Le dernier rapport de la Boussole électorale, mis en place pour les élections provinciales, nous renseigne au sujet de ces enjeux. À lire ici...

Boussole électorale : l’éducation fait consensus parmi les électeurs albertains

D'après les résultats de la Boussole électorale en Alberta, une majorité de répondants juge que les droits de scolarité ne devraient pas être plus élevés. Photo : Radio-Canada

Si les alliances gai-hétéro semblent être un sujet polarisant pour les électeurs en Alberta, d'autres enjeux, comme la vaccination obligatoire dans les écoles, font consensus. À lire ici...

Élections albertaines : l'argument identitaire

Les Albertains se rendront aux urnes le 16 avril 2019, mais la question identitaire sera-t-elle déterminante dans leur choix? Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Les identités dans lesquelles nous nous reconnaissons auront-elles un impact important aux élections albertaines du 16 avril 2019? La question mérite d'être soulevée au terme de cette semaine pendant laquelle Radio-Canada s'est attardée sur cette thématique. Être immigrant, francophone, Autochtone ou membre de la communauté LGBTQ, par exemple, est-ce une carte à jouer pendant la campagne électorale en cours? À lire ici...