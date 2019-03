Santé Canada rouvre le dossier des implants mammaires

Santé Canada entreprend un nouvel examen de la sécurité des implants mammaires. Cela survient à la suite de pressions exercées par une poignée d'activistes canadiennes et une série de reportages réalisés par Enquête, CBC le Toronto Star et le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ).

Lundi, quatre militantes canadiennes ont témoigné dans le cadre d’audiences publiques organisées par le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) portant sur les risques potentiels à long terme des implants mammaires.

« Je suis devant vous aujourd'hui parce que des femmes sont en train de mourir à cause de leurs implants », a dit la Québécoise Julie Elliott, qui soutient avoir développé la « maladie des implants mammaires ».

« Le sentiment de trahison qu’on ressent, quand on a ce cancer associé aux implants, est amplifié par la campagne de relations publiques arrogante de l’industrie », a ajouté l’Ontarienne Terri McGreggor.

Les deux femmes étaient accompagnées de l’Albertaine Dawn Criss, aussi victime du cancer associé aux implants mammaires, et de la Britanno-Colombienne Nicole Daruda, qui a fondé la plus grande communauté virtuelle de victimes d’implants mammaires sur Facebook, comptant 70 000 femmes.

Julie Elliott, Dawn Criss, Terri McGregor et Nicole Daruda après leur témoignage aux audiences publiques organisées par le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques. Photo : Rob Cribb / Toronto Star

La « maladie des implants mammaires »

Les quatre Canadiennes sont arrivées dans la capitale américaine galvanisées. Au terme d’une rencontre privée ayant eu lieu vendredi dernier, Santé Canada leur avait annoncé son intention de faire une nouvelle analyse des risques potentiels des implants mammaires.

Au-delà des risques de cancer, Santé Canada s’est engagé à regarder de plus près la panoplie de symptômes d’ordre immunitaire rapportés par de nombreuses femmes qui disent souffrir de la « maladie des implants mammaires ».

C’était inespéré pour les militantes. En novembre dernier, le docteur Éric Bensimon, président de l’Association des spécialistes en chirurgie plastique et esthétique du Québec, avait déclaré à Enquête que le dossier de la maladie des implants mammaires était fermé depuis au moins 15 ans. Qu’on avait déterminé qu’il n’y avait pas de liens entre les symptômes des femmes et leurs implants.

« On en a fait du chemin en quelques mois. On a vraiment été entendues. C’est toute une victoire », estime Julie Elliott.

Le retrait des implants à surface texturés

Tout au long de la journée d’audiences de la FDA, il a été demandé à plusieurs reprises de retirer du marché tous les implants à surface texturée qui sont associés à presque tous les cas de lymphome anaplasique à large cellule, le cancer des implants mammaires.

Il a aussi été mentionné qu’une telle action causerait un préjudice aux femmes qui optent pour la reconstruction après une mastectomie. Les implants texturés conviennent mieux à ces patientes parce qu’ils sont plus stables dans la poitrine.

Le consentement éclairé

L’un des grands constats de la journée de lundi est que les femmes ne reçoivent pas toute l’information qu’elles devraient recevoir avant de consentir à la pose d’implants mammaires.

On ne leur parle pas des taux de réopération assez élevés, surtout dans les cas de reconstruction à la suite d’un cancer du sein, des risques de développer des symptômes de maladies auto-immunes, du fait que les implants peuvent crever sans qu’on s’en aperçoive et qu’il faille les remplacer après un certain nombre d’années.

Plusieurs personnes qui ont pris la parole ont proposé des mesures obligatoires visant à s’assurer que chaque femme reçoive toute l’information disponible sur les risques et les bénéfices, de façon à lui permettre de donner un véritable consentement éclairé.

Un registre national

Patientes, médecins et scientifiques présents dans la salle d’audience s’entendaient sur une chose : la pertinence, pour chaque pays, de se doter d’un registre des implants mammaires qui permettrait de récolter de précieuses données et de mieux mesurer les risques et les bénéfices à long terme des implants.

On a évoqué la possibilité que chaque implant soit muni d’un code-barre et que, dès l’implantation, il soit inscrit au registre et qu'ainsi, chaque symptôme, complication, réopération ou explantation soit colligé. Une tâche colossale, quand on pense qu’aux États-Unis seulement, on fait quelque 300 000 augmentations mammaires et près de 100 000 reconstructions mammaires chaque année. Plusieurs panélistes ont exprimé leurs doutes sur la faisabilité de l’entreprise.

Les audiences du Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques se poursuivent mardi.