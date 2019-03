Emprisonnement à vie pour Duran Redwood

Duran Redwood a été condamné à une peine de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans pour le meurtre de son ex-conjointe, Celeste Yawney. Le meurtre avait eu lieu à son domicile lors d'une violente dispute.

En février, Duran Redwood a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré devant un tribunal de Regina, entraînant automatiquement une peine d'emprisonnement à vie. Il était toutefois admissible à une libération conditionnelle, qui aurait pu intervenir à partir de 10 ans.

L'audience de détermination de la peine de Duran Redwood a eu lieu lundi à la Cour du Banc de la Reine de Regina.

Je crois que je suis responsable. Duran Redwood

Avant sa condamnation, il s’est excusé pour ses actes auprès des membres de la famille de Celeste Yawney.

La Couronne avait demandé que les conditions de la libération conditionnelle soient plus sévères en raison des accusations d'agression dont Duran Redwood avait été accusé avant le meurtre.

La Défense avait plaidé pour qu’il soit éligible à la libération conditionnelle après 10 ans de prison.

Pendant le procès, le tribunal a appris que Celeste Yawney et Duran Redwood buvaient ensemble le soir du meurtre. Ils étaient chez elle avec un ami, qui a plus tard convaincu Duran Redwood de quitter le domicile de Celeste Yawney après qu'il soit devenu violent avec elle. Toutefois, il est revenu sur les lieux par la suite et l'a battue à mort avant de s'enfuir sans appeler les secours.

En mai 2015, Celeste Yawney a été retrouvée morte chez elle, à la suite d'un traumatisme à la tête et à l'abdomen.

Avec des informations de CBC.