Prix inspiration : l’UdeS honore son personnel

Le directeur de l’École de musique a été le premier à gravir les marches pour aller cueillir le prix soulignant son engagement professionnel. C’est une belle tape dans le dos, c’est aussi un nouvel élan pour avancer , a confié André Cayer.

Le prix est en quelque sorte la cerise sur le gâteau qui vient souligner les efforts de son équipe pour restructurer le département de musique. Tout est nouveau, s’emballe le professeur. On a revu complètement l’offre pédagogique, on a revu aussi les façons de faire, bref c’est un nouveau départ!

Pour sa part, Céline Moquin a été récompensée pour son engagement bénévole. La chargée de cours en comptabilité se dévoue auprès du centre de femmes la Parolière depuis de nombreuses années.

C’est important si on veut faire une meilleure société que les gens qui ont le temps, l’énergie et les moyens s’engagent dans une cause.

Céline Moquin, chargée de cours à l’École de gestion de l’UdeS