Les travailleurs de l'ABI marchent pour se faire entendre

Les employés en lock-out de l'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) se préparent pour une marche symbolique de deux jours à Trois-Rivières et à Québec.

Les travailleurs se rendront à l'Assemblée nationale pour exiger une rencontre avec le premier ministre François Legault afin de lui demander d’inciter Alcoa à mettre fin au lock-out.

Le départ se fera au stade Stéréo Plus de Trois-Rivières mardi matin. Les travailleurs se rendront au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap après avoir fait un arrêt devant les bureaux du ministre du Travail, Jean Boulet.

Mercredi, à Québec, les travailleurs marcheront de la Place Laurier jusqu’à l’Assemblée nationale.

Par communiqué, le Syndicat des métallos indique qu’il demandera une fois de plus au gouvernement de renégocier le contrat entre Alcoa et Hydro-Québec et de retirer la clause de force majeure qui permet à la multinationale ne pas payer pour tout le bloc d'électricité qui lui est réservé.

Selon le syndicat, cette clause déséquilibre le rapport de force entre les parties. Hydro-Québec indiquait d’ailleurs avoir perdu 165 millions de dollars en 2018 en raison du conflit de travail.

Ce qui a ajouté l’insulte à l’injure pour les syndiqués, c’est l’augmentation salariale de 223 % en deux ans pour le PDG d'Alcoa.

Les quelque 1000 travailleurs de l’ABI ont été mis en lock-out le 11 janvier 2018.