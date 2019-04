Cinq conseils d'expert pour faire pousser du cannabis à la maison

La légalisation autorisant quatre plants par foyer dans huit provinces et trois territoires, de plus en plus de Canadiens sont tentés de faire pousser leur propre consommation. Une expérience qui peut impressionner ceux qui n'ont jamais eu le pouce vert. Un expert nous livre ses astuces pour éviter les erreurs de débutant et ne pas gâcher son argent investi.

Michael Chyczij est un passionné de cannabis depuis plus 24 ans. Pour lui, cette plante cache un potentiel infini qu’il étudie maintenant en tant que consultant pour des grands noms de l’industrie comme HighTide, l’entreprise derrière les magasins Canna Cabana en Alberta.

Une prescription de cannabis à usage médical lui permet d’avoir 137 plants chez lui, à Calgary, pour ses propres besoins. Michael observe et croise, chaque jour, ses 24 différentes variétés de cannabis. Il parle de sa passion à travers sa chaîne Youtube Green Grow Spaces qui comptabilise près de 12 000 abonnés et plus de 850 000 vues.

Main basse sur les bonnes graines

Sativa, Indica… Il faut d’abord identifier quelle espèce de marijuana l’on souhaite faire pousser en fonction de l’effet recherché.

Ensuite, le premier conseil de Michael Chyczij, c’est de bien choisir les variétés de graines que l’on va cultiver. « Peu importe la qualité de vos lumières ou de la terre utilisée, rien de bon ne peut arriver si la variété de vos graines n’est pas de qualité », dit ce spécialiste.

Il est possible de consulter sur internet les résultats des compétitions organisées chaque année dans le monde qui couronnent les meilleures variétés de marijuana. « Des sites comme Seed Finder (Nouvelle fenêtre) permettent d’avoir accès à toutes les informations nécessaires sur les graines qui attirent notre attention ».

Pour commencer, il est possible de se tourner vers des variétés plus facile à cultiver. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Mais où trouver les graines ? Le public peut en acheter légalement dans certains magasins vendant du cannabis récréatif ou sur les sites internets de certains gouvernements provinciaux mais le choix est, pour l’instant, limité. L’achat sur tout autre site internet est illégal alors la solution alternative est le don entre amis.

Selon Michael Chyczij, les variétés les plus simples pour les novices sont de l’espèce Indica. « Elles fleurissent rapidement, ce qui donne plus de récoltes par an pour se faire la main, et leur taille modérée est adaptée à la culture en intérieur », conseille-t-il.

Bannir l’eau du robinet

Peu importe où l’on vive, l'eau du robinet contient un taux variable de sels minéraux et de chlore pour assurer une sécurité sanitaire dans les canalisations. Deux éléments qui ne sont pas adaptés à la culture de cannabis. En effet, l’eau est ce qui aide à transporter les nutriments nécessaires et l’oxygène dans vos plants.

« La plante a besoin d’un niveau faible de PH et d’apports de nutriments contrôlés pour éviter les carences en azote, phosphore ou calcium. », décrit Michael Chyczij. « L’idéal est de donner à ses plants une eau pure afin de garder le contrôle ».

L'eau versée sur les plants doit être aussi pure que possible, quitte à investir dans un système de filtrage. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Et pour cela, il est possible d’acheter de l’eau déminéralisée ou distillée au supermarché ou encore de s’offrir un système de filtrage d’eau que l’on branche à son robinet. « C’est 200 dollars qui vont vous éviter des complications plus tard », assure notre expert.

Un autre accessoire semblerait futile pour les débutants mais serait en fait indispensable : le testeur de PH et de nutriments. Il permet de s’assurer de la pureté de l’eau que l’on donne à ses plantes. Son coût? Entre 10 à 200 dollars.

Ne pas lésiner sur la lumière

Lampes à décharge à haute intensité (HID) ou lampe à diode électroluminescente (LED)? Ce n’est pas sur cet achat que vous devriez décider de faire des économies, selon Michael. « Il ne faut pas hésiter à débourser 1000 dollars pour avoir des lumières de bonne qualité ».

Un éclairage de mauvaise qualité risque de rendre inefficace votre culture en intérieur, en ralentissant la croissance de vos plants.

Si la puissance et la distance de l'éclairage d'une culture en intérieur sont importants, la qualité des ampoules utilisées est essentielle. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Si la lampe HDI était la norme pendant longtemps, elle demande plus de ventilation pour éjecter la chaleur. Les lampes LED sont de plus en plus courues, consommant moins d'électricité et de chaleur. Parmi les marques recommandées, on compte Switch Grow Solutions, California LightWorks, COB ou Quantum.

« On ne nourrit pas un bébé avec un steak de 700g »

Plus le cannabis grandit, plus il a besoin de nourriture et de lumière. « Il faut commencer par placer les lampes en hauteur, puis les descendre petit à petit jusqu'à ce qu'on voit les feuilles se mettre en retrait », avance Michael, avant d'ajouter : « On ne nourrit pas un bébé avec un steak de 700g ».

Mieux vaut réduire les doses de nutriments indiquées sur les paquets les premières semaines nous dit notre spécialiste. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Et pour les nutriments, notre expert conseille de réduire les doses indiquées sur les sacs d’engrais achetés. « Il vaut mieux commencer par diviser par deux les quantités écrites, en augmentant les doses au fur et à mesure des semaines, surtout si on voit une carence apparaître, signalée par l'apparition de jaune sur les feuilles, par exemple ».

Ne pas se décourager

Cultiver du cannabis peut effrayer les novices en jardinage mais ne doit pas mener à la panique. « Les gens doivent savoir que la marijuana est très robuste et peut remonter la pente, à la suite d’une carence, en moins d’une semaine ».

Pour mettre toutes les chances de son côté, notre spécialiste conseille la variété Northern Lights. « Elle est facile à cultiver, ne prend que huit semaines à fleurir et elle permet de s’amuser dès le premier essai ».

