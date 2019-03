Lévis veut savoir où sont les nids-de-poule

Qui dit printemps, dit nids-de-poule et Lévis assure être « prête à passer à l'action ». La Ville demande l'aide de la population pour localiser les milliers de crevasses qui se forment chaque printemps sur ses rues.

La guerre aux nids-de-poule est amorcée à Lévis. Le plan d’action doit être finalisé mardi et les équipes des travaux publics sont prêtes à parcourir les 13 000 km de rue sur le territoire.

« Les plans de pavage chaud ouvrent. Nous, on commence mardi, affirme le maire Gilles Lehouillier. Les équipes vont être à l’œuvre et ça va aller assez rondement. »

La Ville estime avoir colmaté environ de 25 000 nids-de-poule en 2017 et près de 10 000 en 2018.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Avec les nombreux redoux de l’hiver dernier, Gilles Lehouillier s’attend à un printemps occupé et veut limiter le plus « rapidement possible » les conséquences pour les automobilistes.

« On a déjà ajouté, dans le rapiéçage mécanisé, au moins 100 000 $. Ne vous inquiétez pas, toutes les sommes nécessaires vont être injectées », assure-t-il.

On veut, cette année, avoir une méthode assez rapide. Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Géolocalisation

Afin de faciliter les opérations des cols bleus, les Lévisiens sont invités à utiliser la plateforme de géolocalisation des nids-de-poule disponible sur le site Internet de la Ville de Lévis pour cibler les axes d’intervention prioritaires.

Enregistreurs de données GPS utilisés par Lévis pour géolocaliser les nids-de-poule. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Les citoyens peuvent ainsi signaler la présence de bris sur la chaussée à l’aide du GPS disponible sur leur téléphone intelligent.

Le printemps dernier, une cinquantaine d’employés regroupée en 18 équipes étaient affectés à colmater les nids-de-poule sur le territoire de Lévis.

Les détails du plan d’action de Lévis seront dévoilés dans les prochains jours.