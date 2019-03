La saison des sucres débute avec quelques semaines de retard au Témiscamingue

Ailleurs au Québec, la neige a aussi forcé les acériculteurs à dégager les tubulures et à creuser des accès.

La directrice des communications à la Fédération des acériculteurs du Québec, Hélène Normandin, reconnaît que les chutes de neige ont représenté un casse-tête pour les producteurs.

Ça occasionne beaucoup de travail pour nos acériculteurs dans les érablières, surtout dans la préparation. Il y en a plusieurs qui ont eu à pelleter pour dégager la tubulure ou faire des chemins pour pouvoir être en mesure de faire le travail de façon efficace. Maintenant, l'avantage qu'on a en contrepartie, c'est que la saison est quand même assez tardive, particulièrement dans le sud-ouest de la province, donc ça a donné le temps aux acériculteurs de dégager ce qu'ils avaient à dégager , indique-t-elle.

Hélène Normandin est tout de même optimiste pour la saison.