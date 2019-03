Le service n’a pas encore reçu les résultats des tests de laboratoire, mais préfère avertir ceux et celles qui pourraient avoir été en contact avec la personne en question.

Lieux où l'exposition au virus aurait pu survenir : Taco Bell , 328 rue Saint-Clair, Chatham : entre 17 h 30 et 20 h 30, le mardi 19 mars

, 328 rue Saint-Clair, Chatham : entre 17 h 30 et 20 h 30, le mardi 19 mars Walmart , 821 rue Saint-Clair, Chatham : entre 18 h et 21 h 30, le mardi 19 mars

, 821 rue Saint-Clair, Chatham : entre 18 h et 21 h 30, le mardi 19 mars Le campus Sydenham du Centre de santé Chatham-Kent Health Alliance, 325 avenue Margaret, Wallaceburg : entre le 24 mars 2019 à 19 h et le 25 mars 2019 à 12 h 30

Les symptômes de la rougeole comprennent une forte fièvre, une sensibilité à la lumière, de petites taches blanches dans la bouche et une éruption cutanée qui peut durer de quatre à sept jours.

Le virus de la rougeole est transmissible par voie aérienne et par le biais de vêtements et de literie. Il peut causer des infections de l’oreille, du cerveau et même la mort.

Selon le service de santé publique, les personnes qui ont reçu deux doses de vaccin contre la rougeole, celles qui ont déjà été atteintes de la rougeole et celles qui sont nées avant 1970 sont généralement protégées.